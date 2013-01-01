Писательница с Сахалина стала финалисткой международного конкурса

Сахалинская писательница Наталья Капустюк стала финалисткой международного конкурса «Новые сказки». По его итогам вышла книга «Плыл июль, смеялось лето», сообщает издательство «Союз писателей».

- Хотите почувствовать атмосферу солнечного полдня? Вдохнуть соленый аромат моря? Пережить милые приключения в компании очаровательных героев, способных стать настоящими друзьями? Тогда поскорее открывайте книгу Натальи Капустюк «Плыл июль, смеялось лето», - говорится в сообщении от издательства. - Какие сюрпризы припрятаны на страницах? Все желающие смогут узнать, как сделать дворец из простого песка, полюбоваться завораживающим танцем в исполнении мотылька и мотылихи, послушать птичьи трели и насладиться не только хорошими стихами, но и атмосферой летнего праздника.

Кстати, рисунки на страницах новой книги нарисовали дети - участники конкурса «Юный художник оформитель». Некоторые из них тоже родом из Сахалинской области.