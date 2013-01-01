Паромное сообщение с Японией возобновляется

ОАО «Сахалинское морское пароходство» возобновляет навигацию на направлении Корсаков - Вакканай.

Руководство судоходной компании приняло данное решение в поддержку успешно реализованной в прошлом году инициативы губернатора Олега Кожемяко о возобновлении морского пассажирского сообщения с Японией.

10 апреля в Саппоро (Япония) представители Сахалинского морского пароходства подписали с деловыми партнерами из «Хоккайдо Сахалин Лайн Лтд.» договор об организации паромного сообщения между Сахалином (порт Корсаков) и Хоккайдо (порт Вакканай). На линию предполагается выпустить пассажирское судно катамаранного типа «Пингвин-33», которое работало на этом направлении в 2016-м и неплохо себя зарекомендовало.

В летнюю навигацию 2017 года Сахалинское морское пароходство планирует выполнить до 78 рейсов, что вдвое больше, чем в прошлом году. Это связано с более ранним началом перевозок. Разрешение от Минтранса РФ на работу линии Корсаков - Вакканай - Корсаков в навигацию 2017 года уже получено.

В настоящее время ведется подготовка судна к работе. Ориентировочно в свой первый в нынешнем году рейс «Пингвин-33» отправится 1 июня. Навигация продлится до 15 сентября, сообщили в судоходной компании.