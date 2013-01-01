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10:24 / Общество / Единая Россия / приемы  

269 сахалинцев в 2017 году обратились в приемную председателя «Единой России»

Итоги работы за первый квартал текущего года подвели в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

За первые три месяца года сюда поступило 269 обращений граждан. Из них 269 человек пришли на прием лично, 9 обращений поступили по почте, факсу и через интернет, коллективных - 13. Как и прежде, чаще всего в региональную общественную приемную обращались жители областного центра – 76,2 процента.

Тематика обращений разнообразная, однако, наиболее актуальными остаются вопросы обеспечения жильем 28,3%, из них 25,0% - по переселению из ветхого и аварийного жилья, 32,9 % – улучшения жилищных условий. На втором месте – 21,2 % - вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг. Около половины обращений коммунальной сферы касались тарифов и оплаты услуг ЖКХ. Треть позицию по количеству обращений – 16,7% – занимает тема социального обеспечения населения, затем идут вопросы здравоохранения – 8,2%. На пятом месте вопросы труда и заработной платы – 7,4%.

Всего за первый квартал (с учетом остатка 2016 года) рассмотрено 280 обращений, что составляет 86,5%. Из них 12,9% - были решены положительно, по 86,4% обращений даны ответы-консультации, оставлено без ответа – 0,7%.

За отчетный период в Томаринском, Поронайском (в том числе в селах Восток и Вахрушев), Охинском и Ногликском муниципальных образованиях состоялись выездные приемы граждан, на которых принято 28 обращений.

Организовано и проведено три тематических приема: по вопросам обеспечения детей и взрослых бесплатными лекарственными препаратами, поддержки многодетных семей, а также по оплате услуг ЖКХ, в том числе начисления на общедомовые нужды. К участию в этих приемах были приглашены специалистов островных министерств социальной защиты населения, здравоохранения области, образования, администрации г. Южно-Сахалинска, Энергосбыта. Во время всех этих приемов было принято 44 обращения.

Нередко в региональную приемную партии обращаются жители за юридическими консультациями. Еженедельно по пятницам бесплатный прием граждан проводил опытный адвокат. В первом квартале им было принято 46 обращений.

Как рассказала руководитель общественной приемной Наталья Захарчук, люди сюда приходят по разным обстоятельствам. Есть и сложные случаи, в которых надо скрупулезно и долго разбираться, делать запросы, выходить на руководителей высшего звена и в итоге добиваться положительного результата.

Зачастую люди приходят с простыми житейскими просьбами: помочь написать заявление в ту или иную инстанцию, оказать содействие в трудоустройстве, рассказать, какие документы нужны, чтобы встать в очередь на улучшение жилищных условий, получить талон к врачу и т. д. Встречаются и ситуации, которые касаются личностных семейных отношений.

Поступали жалобы на работу управляющих компаний, ЖЭУ и чиновников.

- В этих случаях, - отметила Наталья Захарчук, - люди приходят в общественную приемную Д. А. Медведева как в последнюю инстанцию, надеясь на помощь. И мы стараемся помочь в каждом конкретном случае.

Теги  Единая Россия Приемы

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Захарчук Наталья Александровна

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