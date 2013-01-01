Бумажное спасение

Издательский дом «Губернские ведомости» спас дерево

Сбор «Снегурочек»

Наш медиахолдинг продолжает юбилейную акцию «25 добрых дел». На этот раз сотрудники трех СМИ (РИА «Сахалин – Курилы», телекомпании «ОТВ» и газеты «Губернские ведомости») решили присоединиться к сбору макулатуры, который в прошлую субботу организовала областная универсальная научная библиотека. Акцию «Сдай макулатуру – спаси лес» ее сотрудники приурочили ко Дню экологических знаний. Каждый месяц средний офис в нашей стране отправляет в корзину для мусора не один десяток килограммов исписанной бумаги. По некоторым данным, из одного взрослого дерева изготавливают почти 60 килограммов писчей бумаги. Одна пачка обычной «Снегурочки», которую вы заправляете в принтер, весит 5 килограммов. Нетрудно посчитать, сколько деревьев можно было бы спасти, если относится к бумаге бережнее или сдавать ее на переработку.

Люди, чье детство прошло в Стране Советов, помнят, как весело было собирать макулатуру. Акции по сдаче сырья получались грандиозными. За определенное количество бумажных килограммов давали талоны на книги, которые в то время в обычных магазинах днем с огнем не сыщешь. С перестройкой эта добрая традиция канула в лету, несколько десятилетий почти вся использованная бумага лихо отправлялась на свалки. Сегодня на Сахалине появились компании, которые возобновили сбор макулатуры и после обработки отправляют ее на материк. – Мы разослали письма по школам с просьбой поучаствовать в нашей акции, – рассказала сотрудник областной универсальной научной библиотеки Людмила Алексеева, – принести к зданию библиотеки ненужную бумагу мы приглашали и простых горожан, и сахалинские компании. Библиотека тоже внесла свой вклад в общее дело. Библиотекари подготовили к сдаче только те книги, которые уже невозможно прочесть – с вырванными или испорченными страницами. Обычно старые издания здесь не выбрасывают, их выставляют на полки в фойе и любой желающий может взять понравившийся томик себе.

Школьники дружно поддержали сбор макулатуры, а взрослых жителей Южно-Сахалинска, пожелавших помочь природе, оказалось всего несколько человек. Что касается офисов и контор, то они решили остаться в стороне. Экологическую акцию поддержал только наш издательский дом. – Бумагу по редакциям мы собирали ровно месяц, – поделилась и.о. главного редактора газеты «Губернские ведомости» Анна Козляковская, – самые пухлые пачки принесли из бухгалтерии. Бумагу складировали сразу в нескольких кабинетах. Когда же перенесли все в одно место, все удивились, как же много, оказывается, бумаги мы тратим. Хотя мы ее используем не бездумно – неофициальные документы собираем как черновики, используем и с обратной стороны. Со временем мы планируем перейти на электронный документооборот. Это тоже поможет сократить расход бумаги в наших редакциях.

Полторы тонны пользы

Отрадно, что в полдень, когда началась акция, погода разгулялась. С утра моросил противный холодный дождь, к обеду выглянуло солнце и потеплело. Когда сотрудники издательского дома подъехали к месту сбора, там уже яблоку было негде упасть: на огромных бумажных горах сидели школьники, поглядывая на «соперников» из других школ. Волонтеры – ученики старших классов – помогли нам разгрузить редакционный автомобиль. Честно признаемся, наши стопки бумаги на фоне того, что собрали дети, выглядели скромно. – Ребята, приглашаю вас поучаствовать в конкурсах на лучшую открытку и плакат об экологии, – объявила в микрофон ведущая, – победителям достанутся бонусные килограммы макулатуры. Также вы можете выиграть книги сахалинских писателей, представленные на стенде. – В Европе не то, что бумагу – все подряд перерабатывают. Лампочки отдельно выбрасывают, батарейки – отдельно. Там уже на 12 видов мусор сортируют, –рассказал учитель ОБЖ лицея № 2 Южно-Сахалинска Виталий Гапоненко, – сегодня мы тоже привезли макулатуру. Времени на сборы было не очень много, знали бы раньше об этой акции, привезли бы всю нашу старую библиотеку. Там бы тонна веса вышла. Считаю, что надо чаще проводить такие мероприятия. Надо приучать людей к тому, что не стоит все выкидывать. Кое-что можно собрать и сдать на переработку.

Виталий Дмитриевич с ностальгией вспомнил, как он в молодости не без труда нес сдавать собрание сочинений В. И. Ленина, лишь бы получить взамен заветный талон на томик с приключенческим романом. А тем временем волонтеры приступили к взвешиванию огромных пачек. – Эта – шесть килограммов двести граммов, эта – два сто, – беспристрастно озвучивает цифры парень в синей спецовке. Второй аккуратно записывает все на специальные карточки. После взвешивания макулатуру погрузили в грузовик для дальнейшей переработки. Настоящее соревнование началось, когда цифры начали вносить в таблицу. Школьники обступили плотным кольцом место, где стояла магнитная доска, на которую организаторы переносили данные.

Абсолютным рекордсменом оказалась общеобразовательная школа № 6. Ее ученики собрали 606 килограммов макулатуры – настоящая магия цифр. На втором месте оказалась гимназия № 3 Южно-Сахалинска – ребята сдали 245 килограммов бумаги. Тройку лидеров замкнула школа № 22 областного центра. Ее результат – 147 килограммов. Всего спасать лес в этот день пришли представители восьми школ Южно-Сахалинска. Вместе они сдали почти полторы тонны сырья. Ребятам вручили сертификаты, констатирующие, сколько они спасли деревьев, приняв участие в акции. На магнитной доске отдельной строкой был выведен и наш результат. Издательский дом «Губернские ведомости» сдал почти 70 килограммов ненужной бумаги. И пусть наш «рекорд» не такой внушительный, как у остальных, мы рады, что внесли свой вклад в защиту природы.