Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дело Хорошавина / Дальневосточный гектар / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
12:39 / Социум / акция  

Бумажное спасение

Издательский дом «Губернские ведомости» спас дерево

Сбор «Снегурочек»

Наш медиахолдинг продолжает юбилейную акцию «25 добрых дел». На этот раз сотрудники трех СМИ (РИА «Сахалин – Курилы», телекомпании «ОТВ» и газеты «Губернские ведомости») решили присоединиться к сбору макулатуры, который в прошлую субботу организовала областная универсальная научная библиотека. Акцию «Сдай макулатуру – спаси лес» ее сотрудники приурочили ко Дню экологических знаний.

Каждый месяц средний офис в нашей стране отправляет в корзину для мусора не один десяток килограммов исписанной бумаги. По некоторым данным, из одного взрослого дерева изготавливают почти 60 килограммов писчей бумаги. Одна пачка обычной «Снегурочки», которую вы заправляете в принтер, весит 5 килограммов. Нетрудно посчитать, сколько деревьев можно было бы спасти, если относится к бумаге бережнее или сдавать ее на переработку.

Люди, чье детство прошло в Стране Советов, помнят, как весело было собирать макулатуру. Акции по сдаче сырья получались грандиозными. За определенное количество бумажных килограммов давали талоны на книги, которые в то время в обычных магазинах днем с огнем не сыщешь.

С перестройкой эта добрая традиция канула в лету, несколько десятилетий почти вся использованная бумага лихо отправлялась на свалки.

Сегодня на Сахалине появились компании, которые возобновили сбор макулатуры и после обработки отправляют ее на материк.

– Мы разослали письма по школам с просьбой поучаствовать в нашей акции, – рассказала сотрудник областной универсальной научной библиотеки Людмила Алексеева, – принести к зданию библиотеки ненужную бумагу мы приглашали и простых горожан, и сахалинские компании.

Библиотека тоже внесла свой вклад в общее дело. Библиотекари подготовили к сдаче только те книги, которые уже невозможно прочесть – с вырванными или испорченными страницами. Обычно старые издания здесь не выбрасывают, их выставляют на полки в фойе и любой желающий может взять понравившийся томик себе.

Школьники дружно поддержали сбор макулатуры, а взрослых жителей Южно-Сахалинска, пожелавших помочь природе, оказалось всего несколько человек. Что касается офисов и контор, то они решили остаться в стороне. Экологическую акцию поддержал только наш издательский дом.

– Бумагу по редакциям мы собирали ровно месяц, – поделилась и.о. главного редактора газеты «Губернские ведомости» Анна Козляковская, – самые пухлые пачки принесли из бухгалтерии. Бумагу складировали сразу в нескольких кабинетах. Когда же перенесли все в одно место, все удивились, как же много, оказывается, бумаги мы тратим. Хотя мы ее используем не бездумно – неофициальные документы собираем как черновики, используем и с обратной стороны. Со временем мы планируем перейти на электронный документооборот. Это тоже поможет сократить расход бумаги в наших редакциях.

Полторы тонны пользы

Отрадно, что в полдень, когда началась акция, погода разгулялась. С утра моросил противный холодный дождь, к обеду выглянуло солнце и потеплело. Когда сотрудники издательского дома подъехали к месту сбора, там уже яблоку было негде упасть: на огромных бумажных горах сидели школьники, поглядывая на «соперников» из других школ. Волонтеры – ученики старших классов – помогли нам разгрузить редакционный автомобиль. Честно признаемся, наши стопки бумаги на фоне того, что собрали дети, выглядели скромно.

– Ребята, приглашаю вас поучаствовать в конкурсах на лучшую открытку и плакат об экологии, – объявила в микрофон ведущая, – победителям достанутся бонусные килограммы макулатуры. Также вы можете выиграть книги сахалинских писателей, представленные на стенде.

– В Европе не то, что бумагу – все подряд перерабатывают. Лампочки отдельно выбрасывают, батарейки – отдельно. Там уже на 12 видов мусор сортируют, –рассказал учитель ОБЖ лицея № 2 Южно-Сахалинска Виталий Гапоненко, – сегодня мы тоже привезли макулатуру. Времени на сборы было не очень много, знали бы раньше об этой акции, привезли бы всю нашу старую библиотеку. Там бы тонна веса вышла. Считаю, что надо чаще проводить такие мероприятия. Надо приучать людей к тому, что не стоит все выкидывать. Кое-что можно собрать и сдать на переработку.

Виталий Дмитриевич с ностальгией вспомнил, как он в молодости не без труда нес сдавать собрание сочинений В. И. Ленина, лишь бы получить взамен заветный талон на томик с приключенческим романом.

А тем временем волонтеры приступили к взвешиванию огромных пачек.

– Эта – шесть килограммов двести граммов, эта – два сто, – беспристрастно озвучивает цифры парень в синей спецовке.

Второй аккуратно записывает все на специальные карточки.

После взвешивания макулатуру погрузили в грузовик для дальнейшей переработки.

Настоящее соревнование началось, когда цифры начали вносить в таблицу. Школьники обступили плотным кольцом место, где стояла магнитная доска, на которую организаторы переносили данные.

Абсолютным рекордсменом оказалась общеобразовательная школа № 6. Ее ученики собрали 606 килограммов макулатуры – настоящая магия цифр. На втором месте оказалась гимназия № 3 Южно-Сахалинска – ребята сдали 245 килограммов бумаги. Тройку лидеров замкнула школа № 22 областного центра. Ее результат – 147 килограммов. Всего спасать лес в этот день пришли представители восьми школ Южно-Сахалинска. Вместе они сдали почти полторы тонны сырья. Ребятам вручили сертификаты, констатирующие, сколько они спасли деревьев, приняв участие в акции.

На магнитной доске отдельной строкой был выведен и наш результат. Издательский дом «Губернские ведомости» сдал почти 70 килограммов ненужной бумаги. И пусть наш «рекорд» не такой внушительный, как у остальных, мы рады, что внесли свой вклад в защиту природы.

Наша справка

Издательский дом «Губернские ведомости» продолжает с пользой отмечать свое 25-летие. Акция «25 добрых дел» идет полным ходом. Сотрудники СМИ уже посадили аллею кедров у областной больницы, помогли воспитанникам корсаковского реабилитационного центра «Радуга» весело провести выходной на катке, пристроили с десяток бездомных котов и собак, публикуя рассказы о брошенных животных под рубрикой в газете «Найдись, хозяин». Сейчас сотрудники медиахолдинга собирают корм, лекарства и вещи приюту для бездомных животных, пострадавших в автомобильных авариях и от жестокости людей. К этой акции мы приглашаем присоединиться всех желающих. Справки по тел: 42- 45-65.

Теги  Акция
Автор текста и фото: Татьяна Лукина

Сообщить об ошибке

Комментарии


Также читайте

Онлайн-конференции

15 апреля / Общество

Меры социальной поддержки для семей с детьми

На все ваши вопросы ответит министр социальной защиты

12 апреля / Общество

Мужская забава

Все об охоте

Афиша
22 апреля
Библионочь–2017
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Сахалин вновь поддержит всероссийскую образовательную акцию
20 апреля
АРТкино-9
Сахалинский областной художественный музей

Ежегодный конкурс короткометражных любительских фильмов пройдет в областном художественном музее
27 апреля
Творческий вечер Ивана Данилова
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Творческая встреча с сахалинским поэтом и писателем, членом Союза журналистов СССР Иваном Даниловым.

Спецпроекты

14 апреля / Просто жизнь: авторская колонка

Слиток мечты

Оказывается, детей манят золото и физический труд

13 апреля / Найдись, хозяин!

Тарахтелка Кити

Кошка ищет хозяина

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Работа / Предлагаю / № 1452
Открытые вакансии.
Услуги / Предложения / № 1451
" За права заемщиков" Кредитный юрист.
Услуги / Предложения / № 1450
Парикмахерские услуги
Услуги / Предложения / № 1449
Парикмахерские услуги
Электроника / Аудио и видео / № 1448
100 руб.
Наушники по 100 рублей. ТЦ Янтарь "Флешка"
Услуги / Предложения / № 1447
НЕ МОЖЕТЕ УЖЕ ПЛАТИТЬ КРЕДИТЫ И МИКРОЗАЙМЫ?
Услуги / Предложения / № 1446
ВОЗВРАЩАЕМ НАВЯЗАННЫЕ СТРАХОВКИ ПО КРЕДИТАМ С 100 % ГАРАНТИЕЙ.
Услуги / Предложения / № 1445
1 руб.
Развал-схождение
Услуги / Предложения / № 1444
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОЛЛЕКТОРОВ.
Работа / Предлагаю / № 1443
менеджер по продажам

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Проект «ПроОстрова»

Жюри из поэтов, журналистов, учителей-литераторов должно выбирать лучших. Это точно. А голосование- выбор победителя на приз зрительских симпатий. Но дети и их ...
читать дальше

Меры социальной поддержки для семей с детьми

Скоро у нас в семье появится третий малыш. Какие льготы предусмотрены на Сахалине в связи с рожденем третьего ребенка?

Меры социальной поддержки для семей с детьми

Началась продажа авиабилетов для льготников – студентов и пенсионеров. А как быть многодетным семьям?

Читать все комментарии

Популярное в блогах

18 февраля 12:00 / Власть / ДОТУ / ТОР
Обещания и дела. Вопросы к власти.
20 февраля 21:43
Памятник жертвам японской агрессии на Сахалине 1905 года.
19 февраля 16:25 / девушки
Запуталась девка я

Популярное

12 апреля 09:00 / Конкурсы / конкурсы / голосование   14
Голосование конкурса «ПроОстрова»: 1-4 классы
12 апреля 09:00 / Конкурсы / конкурсы / голосование   15
Голосование конкурса «ПроОстрова»: дошкольники
14 апреля 09:52 / Экономика / здравоохранение / образование   6
Кожемяко рассказал Путину про зарплаты бюджетников на Сахалине
12 апреля 09:00 / Конкурсы / конкурсы / голосование
Голосование конкурса «ПроОстрова»: 5-11 классы и учреждения профобразования
12 апреля 15:45 / Конкурсы / конкурсы / голосование   4
Голосование в конкурсе «ПроОстрова» началось
12 апреля 10:02 / Общество / Пенсионный фонд / услуги
В семи районах Сахалина получить услуги ПФР можно в электронном виде
10 апреля 13:55 / Происшествия / ДТП / водители
В Южно-Сахалинске в ДТП раздавило водителя «Жигулей»

Тэги

Дети Поэзия Конкурсы Суд Соревнования Полиция МЧС Следком Праздник Студенты

Персоны

Опросы

Что вы коллекционировали в детстве?
  222 (26%)
  201 (24%)
  103 (12%)
  53 (6%)
  43 (5%)
  75 (9%)
  149 (18%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru