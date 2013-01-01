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10:55 / Общество / курение / алкоголь  

В России резко снизилось потребление алкоголя и табака

В России на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм, который был поставлен впервые. На 24% уменьшилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

Положительная динамика наблюдается и среди курящих —распространенность потребления табака среди взрослого населения страны упала на 39%, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

При этом в Роспотребнадзоре не смогли уточнить, на основе каких цифр производился расчет.

В Минздраве на запрос «Известий» не ответили.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко напомнила, что, согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», с 2011 года россияне могут попадать на диспансерное наблюдение только с их добровольного информированного согласия.

— Когда медицинские организации начали соблюдать эти требования, у нас, естественно, уменьшилось количество больных, которых мы берем на диспансерное наблюдение, поэтому в течение последних нескольких лет идет снижение заболеваемости с диагнозом алкоголизм, — пояснила Клименко.

По ее словам, есть и второй фактор, оказывающий влияние на улучшение статистики. Активизировались правоохранительные структуры, которые систематически направляют запросы в наркологические организации с требованием предоставить им списки людей, состоящих на диспансерном наблюдении.

— Полученные данные они сравнивают со списками людей, у которых есть права на вождение транспортных средств, и в результате лишают их прав, — уточнила Клименко. - Эта информация постепенно распространяется среди пациентов — люди реже обращаются за медицинской помощью.

Согласно данным Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии, в 2016 году на диспансерное наблюдение с диагнозом алкоголизм взято почти 95 тыс. человек (в 2015 году — 103 тыс. человек). Количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, также уменьшилось — до 1,4 млн человек с почти 1,6 млн человек в 2015-м.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает данные Роспотребнадзора по алкоголизму верными, но при этом добавляет: «всё, что происходит с диспансерным наблюдением, не имеет прямой корреляции с общим уровнем употребления психоактивных веществ».

— Диспансерная группа пациентов — те, кто дошел до врача, получил диагноз. Как правило, это та категория пациентов, которая имеет социальные или криминальные проблемы, — сказал он.

Зыков отметил, что обычно люди отрицают свое заболевание, «поэтому самостоятельный поход к наркологу — эксклюзивная ситуация, обычно это результат каких-то социальных, криминальных процессов вокруг человека». Эксперт подчеркнул, что снижение числа пациентов в диспансерной группе следует рассматривать в контексте тех событий, которые происходят вокруг них, — «к ним перестали относиться как к безвольным негодяям, отношение трансформировалось, в обществе стали понимать, что алкоголизм и наркомания — это болезни, а не негодяйство». Вместе с тем Зыков считает, что распространенность потребления табачных изделий снизилась так значительно не в течение 2016 года, а за последние пять лет.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что большое количество ограничений в алкогольной и табачной отрасли, принятых в последние годы, способствовало отказу людей от пагубных привычек. В пример он привел запрет на продажу пива в киосках, ограничение продаж спиртного в ночное время, постоянное повышение акцизных сборов и невозможность курить в закрытых помещениях. Янин уверен, что число курящих в 2016 году снизилось лишь на 10%, а общее число курящих в стране составляет около 30 млн человек. При этом, отметил он, статистика смертности от случайных алкогольных отравлений свидетельствует о резких улучшениях. По данным конфедерации, в 2005 году она составляла 41 тыс. человек, а в 2016 году — 8,3 тыс. человек.

Теги  Роспотребнадзор Алкоголь Болезни Курение

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