Финалистка «Голоса» сняла клип на Сахалине
Финалистка 4 сезона шоу «Голос» Эра Канн сняла клип на Сахалине. В качестве одной из локаций режиссеры клипа использовали областной краеведческий музей в Южно-Сахалинске.
В композиции «Холодно», созданной совместно с Сашей Чест, Эра Канн выступила в образе молодой японки, поэтому музейное здание периода Карафуто на Сахалине стало идеальным местом съемок. Как пояснил РИА «Сахалин-Курилы» директор областного краеведческого музея Темур Мироманов, музей, построенный в стиле японской дворцовой архитектуры, уникален. Таких объектов всего три в мире: два на территории Японии, один в Южно-Сахалинске.
- Они направили нам официальный запрос с просьбой разрешить проводить съемки на территории музея. Мы дали такое разрешение. Единственное, что не смогли обеспечить – это солнечную погоду, поэтому девочку на съемках было жалко. Они также попросили предоставить некоторый реквизит, в том числе кимоно. Но, к сожалению, устраивающего их наряда в фондах не оказалось. Они взяли кимоно на стороне. Ну, а само здание, территорию, окружающий антураж предоставили им в полном объеме, - поделился Мироманов.
Съемки длились всего один день, администрация музея решила выделить для этих целей понедельник – выходной день, когда территория закрыта для посещений. Премьера клипа состоялась 30 марта. Директор музея, кстати, уже успел его оценить и сообщил, что видеоряд ему очень понравился.
В качестве еще одной локаций создатели клипа «Холодно» определили мыс «Великан». Многие сахалинцы смогут узнать и каменную арку, и останец, выглядывающий из морской воды. Помимо этого, островитянам хорошо знакомы и ворота из белого мрамора Тори, которые расположены вблизи поселка Взморье. Раньше за ними стоял синтоистский храм Томариору дзиндзя, построенный в 1922 году.
На своей страничке в соцсетях певица после выхода клипа на композицию «Холодно» написала: «съемки видео проходили на острове Сахалин осенью 2016. В качестве локации съемочная группа и музыканты выбрали настоящую дикую природу на берегу Охотского моря. Трек «Холодно» войдет в дебютный альбом».
- Хочу поделиться с вами радостным событием! Вышел мой клип вместе с крутейшим Саша ЧЕСТ. Я ждала этот день с осени. И вот он настал. Благодарю всех ребят, которые помогали в этой совместной работе, - отметила на страничке она.
Эра Канн (Ирина Бручеева) родилась в Самарканде, в Узбекистане. По национальности – кореянка. Девушка в качестве сценического псевдонима взяла фамилию матери. В 2015 году на прослушиваниях 4 сезона шоу «Голос» исполнительница спела этническую композицию группы «Deep Forest» под названием «Endangered Species», ее выбрали сразу двое членов жюри – певица Полина Гагарина и рэпер Баста. Последнего она выбрала в качестве наставника. В «Голосе» она вышла в финал, заняв 4 место.
Фото с сайта gl5.ru
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