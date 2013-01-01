Финалистка «Голоса» сняла клип на Сахалине

Финалистка 4 сезона шоу «Голос» Эра Канн сняла клип на Сахалине. В качестве одной из локаций режиссеры клипа использовали областной краеведческий музей в Южно-Сахалинске.

В композиции «Холодно», созданной совместно с Сашей Чест, Эра Канн выступила в образе молодой японки, поэтому музейное здание периода Карафуто на Сахалине стало идеальным местом съемок. Как пояснил РИА «Сахалин-Курилы» директор областного краеведческого музея Темур Мироманов, музей, построенный в стиле японской дворцовой архитектуры, уникален. Таких объектов всего три в мире: два на территории Японии, один в Южно-Сахалинске.

- Они направили нам официальный запрос с просьбой разрешить проводить съемки на территории музея. Мы дали такое разрешение. Единственное, что не смогли обеспечить – это солнечную погоду, поэтому девочку на съемках было жалко. Они также попросили предоставить некоторый реквизит, в том числе кимоно. Но, к сожалению, устраивающего их наряда в фондах не оказалось. Они взяли кимоно на стороне. Ну, а само здание, территорию, окружающий антураж предоставили им в полном объеме, - поделился Мироманов.

Съемки длились всего один день, администрация музея решила выделить для этих целей понедельник – выходной день, когда территория закрыта для посещений. Премьера клипа состоялась 30 марта. Директор музея, кстати, уже успел его оценить и сообщил, что видеоряд ему очень понравился.