За призы «Сахалинского рубежа» будут бороться только команды

Центр технических видов спорта начал прием заявок на второй экстремальный забег «Сахалинский рубеж».

По информации организаторов, он состоится 20 мая в окрестностях аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе. И в этом году в нем будут участвовать только команды. От личного первенства решено отказаться для того, чтобы за призы могли бороться как профессионалы, так и любители. В прошлом году забег выиграли профессиональные легкоатлеты.

По новым условиям, команды должны состоять из пяти человек, обязательно участие как минимум одной женщины. Возраст бегунов — от 18 лет. Все участники, подавшие заявки, подтверждают, что они годны к прохождению состязания по состоянию здоровья.

Прием заявок он организован на сайте ЦТВС по ссылке http://цтвс.рф/рубеж2017. Капитану команды необходимо внести данные всех участников и подписать за них информированное согласие. В этом году страхование участников «Сахалинского рубежа» будет осуществляться строго на месте старта. Стоимость полиса составит 50 рублей, страховая выплата в случае получения травмы — 100 тыс. рублей. На месте регистрации будет организована врачебная комиссия.

Заявки принимаются строго до 18:00 15 мая. Если при их оформлении допущены ошибки или будущие участники опоздали по времени, заявки будут отклонены. О принятии заявки команду заблаговременно оповестят по электронной почте, указанной капитаном на сайте, при отклонении оповещение не предусмотрено.

Экстремальный забег «Сахалинский рубеж» — это бег по пятикилометровой полосе с препятствиями. ЦТВС проводит его совместно с командованием Восточного военного округа и 68-го армейского корпуса при поддержке правительства, общественной организации «Крылья Сахалина» и администрации Корсаковского района. В прошлом трассу пробежали больше 400 человек. 20 мая организаторы обещают еще больше интересных этапов разной сложности. Все они будут ориентированы на командное взаимодействие. Финиш команды будет засчитываться только по прибытии на конечную точку всех ее участников.

Подробности события будут опубликованы ближе к дате проведения. Напомним, что подарком для всех участников и гостей «Сахалинского рубежа» в этом году будет концерт группы «Анимация» — хэдлайнера фестиваля «Крылья Сахалина» 2015 года.

Победители забега получат призы от спонсоров — СТК «Горный воздух», гостиницы «Мега Палас Отель».