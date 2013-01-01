ФСБ задержала 7 члена преступной группы, занимающейся легализацией мигрантов на Сахалине

Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области задержали седьмого члена преступной группировки, занимающейся организацией незаконной миграции в регионе. В отношении уроженки иностранного государства возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что подозреваемая, действуя в интересах преступной группы, оказывала содействие гражданам стран СНГ в оформлении поддельных миграционных документов и фиктивных трудовых договоров с подставными юридическими лицами. При проведении оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства злоумышленницы обнаружены фальшивые документы иностранных граждан, поддельная печать юридического лица, компьютерная техника, используемая для изготовления подделок.

По данным пресс-службы, в отношении уроженки иностранного государства, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России «Организация незаконной миграции». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Деятельность преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции, была пресечена сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в 2016 году. Бывшая сотрудница областной миграционной службы через своих доверенных лиц организовывала незаконную постановку на миграционный учёт иностранных граждан. В 2015-2016 годы ими было противоправно легализовано более 100 мигрантов. В настоящее время уголовное преследование ведётся в отношении шести лиц, большая часть которых содержится в изоляторе.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, а также выявление иных лиц, причастных к организации легализации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.