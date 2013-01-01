Две УК превратили двор в Южно-Сахалинске в помойку

Жители домов №169, №167 и №58а на ул. Амурской и Пограничной в Южно-Сахалинске возмущены работой управляющих компаний, которые довели их подъезды и дворы до ужасающего состояния.

В прошлую пятницу жильцы люди встретились с депутатом Городской думы, зампредседателя комитета по городскому хозяйству Александром Шарифулиным и рассказали о своих наболевших проблемах. На встречу также были приглашены представители администрации города и «виновники торжества» - управляющие компании.

По словам Шарифулина, на позапрошлой неделе он разговаривал с людьми, проживающими в данном дворе, обсуждал планы по благоустройству территории в следующем году. Оказалось, это не главный вопрос, над которым нужно работать. - Дело в том, что в районе работает две управляющие компании - «МКД-3» и ООО «Кипарис», которые не могут договориться друг с другом и крайне недобросовестно исполняют свои обязанности. В результате мы видим неубранные дворы, переполненные мусорные баки, проблемы с подвальными помещениями, с электричеством в квартирах и т.д., - рассказал Шарифулин. Сторожил одного из домов Сергей Усынин посетовал, что последние несколько лет жизнь здесь стала невыносимой. - Нас не устраивают заезды во двор. К подъездам невозможно подъехать. Пешком-то порой не пройдёшь. Всё заставлено машинами, - отметил он. - Во дворах отсутствуют ливнёвки, везде лужи и грязь, подвалы постоянно затапливает. Появляются комары, которые долетают до пятого этажа. Детских площадок, по сути, нет, малышам негде играть.

- Главная проблема – это недобросовестная работа управляющих компаний, обслуживающих наши дома и прилегающие к ним территории, - добавила пенсионерка Тамара Павлович. - Они ничего не делают, как и дворники, подъезды загажены. И это не потому, что мы там гадим, а потому что уборщицы появляются раз в три недели. Они не хотят работать, да ещё и огрызаются. С дворниками – та же история. На газоны им наплевать, чистят только тротуары, да и то некачественно. Я живу на втором этаже, и каждый день мне приходится мыть окна. И все из-за машин, на которых утром и вечером родители привозят и увозят детей в детский сад. Поднимается пыль, а всё потому, что здесь нет ни одного лежачего полицейского. Автомобили едут на большой скорости. Ребёнка страшно на улицу выпустить. В любой момент его могут сбить.