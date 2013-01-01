Сахалинские стрелки выступят в финале спартакиады учащихся России

Игнат Ильин из Южно-Сахалинска обновил рекорд островного региона на первенстве России по стрельбе, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В Краснодаре завершилось лично-командное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек возрастом до 21 года (юниоры и юниорки).

В соревнованиях приняли участие 324 спортсмена из 43 регионов РФ, среди которых были 8 мастеров спорта международного класса, 59 мастеров спорта и более 250 кандидатов в мастера спорта. Соревнования завершали отбор спортсменов на участие в финальных стартах VIII летней всероссийской спартакиады учащихся России, которая пройдет с 16 по 22 июля в Краснодаре.

Островной регион на этих состязаниях представлял кандидат в мастера спорта из Южно-Сахалинска Игнат Ильин.

- В первый день юноши выполняли упражнение МВ-9 (стрельба лежа из малокалиберной винтовки на 50 метров, 60 выстрелов). Накануне с большим трудом удалось подобрать и пристрелять винтовку, которую выделил стрелковый клуб. Поэтому рассчитывать на высокий спортивный результат в этом упражнении не приходилось. Так оно и получилось. Только в завершающей серии юноше удалось показать достойный результат - 101,1 очка из 109 возможных. В итоге с суммой 584 очка он занял 45 место из 49 стартовавших спортсменов. Для спортсмена, выступающего в этом упражнении впервые и не со своего оружия, это хороший результат, – рассказал старший тренер сборной Сахалинской области Геннадий Лаптев.

Затем юноши соревновались в стрельбе из пневматической винтовки (упражнение ВП-6, 60 выстрелов стоя). На огневой рубеж вышел 61 участник. На предварительном этапе с суммой 617,5 очка Игнат Ильин остановился на восьмой позиции. Это новый рекорд области, превышающий норматив мастера спорта.

В финале на награды претендовали восемь лучших спортсменов. Результат Игната - 119 очков (это также рекорд области) принес ему восьмое место.

- По итогам первенства России уже три сахалинца завоевали право выступить в финале VIII летней всероссийской спартакиады учащихся России. Это Игнат Ильин (второе место в рейтинге упражнения ВП-6), Аделина Токтоназарова (первое место в рейтинге упражнения ПП-2), Анастасия Трищенко (19-е место из 22-х в рейтинге упражнения ВП-4), - отметил Геннадий Лаптев.