Тепловые сети Южно-Сахалинска модернизируют с применением инновационных трубопроводов.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в Сахалинской коммунальной компании, специалисты заменят внутриквартальные сети областного центра перед капремонтом дворовых территорий на гибкие полимерные теплоизолированные трубопроводы повышенной надежности. Такая технология в Южно-Сахалинске будет применена впервые.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2017/18 года одним из самых важных направлений станет модернизация внутриквартальных тепловых сетей с применением «изопрофлекса-А». По согласованию с администрацией областного центра работа будет вестись последовательно. На первом этапе СКК заменит коммуникации, на втором – к работе приступят специалисты по комплексному благоустройству дворовых территорий. Таким образом, будет исключена вероятность аварийных повреждений в ходе эксплуатации сетей на десятки лет. Всего планируется заменить свыше 2 км тепловых сетей в девяти дворовых территориях. В пяти из них будут применены гибкие полимерные трубопроводы.

Использование «изопрофлекса-А» позволит значительно снизить теплопотери и затраты на эксплуатацию. Кроме того, внутри трубопровода исключено образование коррозионных отложений. А это обеспечит более высокое качество воды.

Первым опытом прокладки систем гибких армированных труб для АО «СКК» стало село Санаторное. Эксплуатация новейших трубопроводов в течение прошедшего отопительного сезона доказала свои характеристики.

- Можно уверенно говорить, что новые технологии пришли в наши тепловые сети, - отметил гендиректор СКК Юрий Вяткин. - Сегодня важными моментами для отрасли являются энергосбережение и снижение теплопотерь. Использование новых трубопроводов как раз на это и направлено. Состояние тепловых сетей Южно-Сахалинска характеризуется высоким уровнем износа, поэтому мы выбрали наиболее проблемные районы, где будут заменены самые протяженные участи. Все работы будут выполнены за счет бюджетного финансирования.

Кроме того, большой объем будет выполнен по реконструкции магистральных тепловых сетей. За счет средств компании будут обновлены участки Физкультурного и Комсомольского коллекторов, теплотрассы №7. Работа будет вестись с увеличением пропускной способности и с применением современных трубопроводов в пенополимерминеральной изоляции. Такая технология в десятки раз снижает потери тепла и сокращает эксплуатационные затраты, а также позволит увеличить срок службы трубопроводов свыше 30 лет.

За счет бюджетного финансирования будут реконструированы участки Чеховского и Физкультурного коллекторов, теплотрассы №4, питающей теплом и горячей водой микрорайоны №13, 13а, 14 и частично №9. Работы пройдут по проспектам Мира и Коммунистическому, ул. Физкультурной, Чехова и Емельянова. Всего планируется модернизировать свыше 5 км тепловых сетей. Текущий и капитальный ремонт пройдет на всех объектах тепло- и водоснабжения.

Летняя ремонтная кампания – необходимый процесс подготовки теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей к работе в предстоящем отопительном сезоне. Именно от ее профессионального проведения зависит надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в осенне-зимний период.