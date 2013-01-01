Подъемник на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске заработает 19 июня

Монтаж первых подъемников на надземном пешеходном переходе в Южно-Сахалинске завершен. Торжественно открыть их планируют 19 июня.

Два лифта установили на проспекте Мира напротив Дома торговли. Они предназначены для маломобильных групп населения, а также для мам с детскими колясками.

Как пояснил РИА «Сахалин-Курилы» руководитель управления автомобильных дорог Сахалинской области Николай Зайцев, стоимость подъемников – 4,5 млн рублей.

- Механизм российской сборки, но часть комплектующих европейская. Вскоре рядом будет установлена система видеонаблюдения, все оборудование для этого уже поступило. В дальнейшем информация с камер будет поступать на круглосуточный диспетчерский пункт, чтобы избежать случаев порчи имущества, - рассказал он.

Сейчас решается вопрос, будет ли подъемник работать круглосуточно. Для этого специалисты управления свяжутся с обществом инвалидов. - Одно из предложений – сделать подъемник рабочим с шести утра до двенадцати ночи. Вряд ли маломобильные граждане или мамы с колясками будут пользоваться им ночью. Ждем, что нам ответят в обществе инвалидов, потом и примем решение, - добавил Зайцев.