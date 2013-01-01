Губернатор встретился с медиками

Сахалин приглашает на работу выпускников-медиков Дальневосточного федерального университета. Губернатор островной области Олег Кожемяко встретился со студентами вузовской Школы биомедицины, которые обучаются по специальности «Лечебное дело».

День донора

День донора отмечают 14 июня во всем мире. Несмотря на праздник, южно-сахалинская областная станции переливания крови работает в обычном режиме. Ежедневно принимая около 70-ти доноров.

Диспансеризация населения

В Сахалинской области полным ходом проходит диспансеризация населения. На сегодняшний день обследовались около 40% жителей области. Бесплатный медосмотр могут пройти все желающие от 21 года и старше, чей год рождения делится на три. Каждому возрасту подлежит свой объем исследований на первом этапе диспансеризации. Как правило, это - клинический анализ крови, флюорография, осмотр гинеколога или уролога. При необходимости на втором этапе обследования назначается более глубокое исследование.

МИЗО про земельные участки

Сахалинцев настоятельно просят поставить свои земли на кадастровый учет. Сделать это необходимо до 1 января. Что позволит определить границы участков и избежать размолвок с теми, кто оформляет «дальневосточный гектар».

Суд над директором ДЭМа

Начинается судебный процесс над экс-директором сахалинской крупной строительной компании. Бывшего главу СМУ «ДЭМ» обвиняют в задержках зарплаты работниках и невыплате налогов.

Снос бараков в городе

Южно-Сахалинск избавится от ряда заброшенных и ветхих строений. Один из бараков на улице Хабаровской снесли уже сегодня, второй ожидает своей очереди. «Под ковш» скоро пойдут и недострои на улице Институтской.

Задержание браконьеров

Нелегальных добытчиков дальневосточного трепанга задержали пограничники на территории лагуны Буссе. Акватория, где промышляли браконьеры, является памятником природы регионального значения. У злоумышленников изъяли лодку типа «Кунгас», подвесной мотор «Ямаха-40» и 3 комплекта водолазного снаряжения. Оборудование передано на ответственное хранение. Проводится проверка.

Закрытие нелегального казино

А Сахалинские полицейские пресекли деятельность подпольного игрового клуба. Установлены пятеро граждан, подозреваемых в организации нелегального бизнеса. Злоумышленники проводили турниры по игре в покер в одном из частных домов в планировочном районе Луговое. Попасть в заведение можно было только по знакомству или поручительству постоянного клиента. Сам вход в клуб стоил не менее 10 тысяч рублей.

Ужесточение наказания за оружие

Сахалинцы вышедшие с легальным оружием на улицу в состоянии алкогольного опьянения могут лишиться стволов навсегда. Например, во время возвращения с охоты. Инициативу об ужесточении ответственности за появление пьяных владельцев огнестрела сейчас рассматривают в комитете по безопасности Госдумы.

Сахалинская рампа-2017

Воспитанница детского дома избила ребенка и отвечает за это перед судом. Откровенный спектакль под названием «Наташина мечта» сыграют актеры самого молодого театра на Дальнем Востоке. Он пройдет в рамках фестиваля «Сахалинская рампа». Лицедеи провели репетицию прямо на улице.

День блогера

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Люди, которые ведут публичные дневники есть во всем мире, в том числе и на Сахалине. Однако лишь малая их часть может похвастать проектом, работающим в полную силу.

Подготовка к фестивалю барабанщиков

Бой барабанов и барабанщиков ждет сахалинцев 19 июня. Финал второго «Драм баттла» состоится в баре «Тромбон». В битве сойдутся семь музыкантов со всего Сахалина. Судить мастеров игры на ударных инструментах, как и год назад, будет именитый гость с материка.

Фестиваль яхтсменов

В акватории Амурского залива во Владивостоке стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок залива Петра Великого». В нынешнем году традиционная регата собрала чуть больше пятидесяти юных яхтсменов Забайкалья и Дальнего Востока. Сахалинскую область представляют трое холмчан, воспитанников парусного отделения областной школы летних видов спорта.

«Независимый ветер»

Джип-спринт «Независимый север» провели в Тымовском районе. Традиционной трассой стала территория бывшего детского лагеря села Красная Тымь. Протяжённость маршрута составила около 500 метров. Владельцы внедорожников преодолевали заболоченные участки, водные преграды, ехали по пересечённой местности. 17 экипажей соревновались в трёх категориях.