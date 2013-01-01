На Сахалине стартовал конкурс «Жизнь – вокруг нас»

Сахалинская областная универсальная научная библиотека и региональное отделение Союза писателей России проводят литературный конкурс «Жизнь – вокруг нас».

По информации организаторов, он посвящён Году экологии в России и направлен на развитие творческого потенциала профессиональных литераторов и выявление талантливых людей среди непрофессиональных авторов, проживающих в области и за её пределами. Одной из главных задач конкурса является популяризация лучших произведений современных писателей, вносящих свой вклад в привлечение внимания общества к вопросам сохранения окружающей среды, природы, гуманного отношения к животным и в развитие экологической темы как одной из лучших традиций отечественной литературы.

Конкурс проводится с июня по декабрь 2017 года в номинациях «Проза» (рассказы, эссе), «Поэзия» (стихотворения), «Детская литература» (рассказы, притчи, стихотворения, сказки). Его результатом станет издание литературно-художественного сборника лучших конкурсных работ. Итоги конкурса и имена победителей объявят в январе 2018 года.

Для участия в конкурсе до 25 декабря 2017 года необходимо отправить творческие работы по адресу natalia.safronova90@mail.ru или передать на электронном носителе в оргкомитет конкурса по адресу: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 (центр чтения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки).

С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться на сайте СахОУНБ, открыв баннер конкурса «Жизнь – вокруг нас» или пройдя по ссылке http://libsakh.ru/chitateljam/konkursy-i-proekty/literaturnyi-konkurs-zhizn-vokrug-nas/.

Телефон для справок (4242) 45-25-02.