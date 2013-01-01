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14 июня 17:20 / Экономика / поддержка бизнеса  

Фондовая выгода

Количество обращений в учрежденный региональными властями Фонд развития предпринимательства с каждым годом хоть не существенно, но увеличивается

Процентная разница

Местным предпринимателям стала очевидна выгода от сотрудничества с созданным еще в 2010 году специально для повышения деловой активности на островах финансовым учреждением. Так, если в банках средняя ставка по кредиту варьируется между 17- 20 процентами, то в сахалинском Фонде развития предпринимательства она в настоящее время составляет всего от 3 до 8 процентов годовых.

Самые привлекательные условия разработаны для участников проекта «Доступная рыба». В его рамках могут работать как рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия, так и торговые компании. Однако достаточно выгодные условия почему-то не вызвали ожидаемого ажиотажа, только три субъекта предпринимательства изъявили желание кредитоваться в рамках данного проекта.

Для приоритетных видов деятельности, к которым относятся – сельское хозяйство, производство, переработка, а также сфера услуг, пассажирские и грузовые перевозки – предусмотрена ставка 5 процентов. Представители остальных отраслей экономики – торговля, аренда – могут рассчитывать на финансовую помощь за 8 процентов годовых, что тоже, без преувеличения, намного выгодней имеющихся на рынке финансовых услуг, предложенных банком.

Впрочем, несмотря на фиксирующееся в последние годы замедление роста экономики, количество займов в Фонде не только не уменьшилось, а напротив, возросло – в 2015 году оформлено 98, в 2016-ом уже 102 займа. Суммарный же рост составил 230 процентов. Дело в том, что с 2016 года было принято решение повысить предельный уровень суммы кредита с 1 млн до 3 млн рублей. Всего же за время существования Фонда, с 2010 года, был предоставлен 481 заем на общую сумму 453 млн 167 тысяч рублей. На эти деньги местные предприниматели не только расширили и модернизировали уже существующие производства, но и стали осваивать новые направления в бизнесе.

Многие предприниматели уже неоднократно кредитовались в Фонде – погасили один заем, тут же оформляют другой. Таких в общем потоке клиентов более 30 процентов. Ведь для расширения бизнеса постоянно требуются оборотные средства.

Круговой оборот

С 1 апреля в Сахалинском фонде развития предпринимательства произошли организационные преобразования, пришлось провести в некотором роде ребрендинг.

– Нашим учредителем по-прежнему является министерство экономического развития Сахалинской области, просто требования федерального законодательства изменились, и теперь вместо автономного учреждения мы стали некоммерческой организацией в форме Фонда, – поясняет директор Фонда развития предпринимательства Людмила Черняго.

Также она отметила, как приятно наблюдать, когда молодые компании благодаря Фонду, в короткие сроки прибавляют в весе. Особо заметны положительные изменения в сфере производства строительных материалов и сельскохозяйственной отрасли.

На сегодняшний день финансовый портфель Фонда составляет 146 млн рублей. За этими средствами уже образовалась очередь, поэтому региональные власти приняли решение о выделении из бюджета дополнительно порядка 70 млн рублей. А ведь еще несколько лет назад в предпринимательском сообществе существовала практика использования так называемой кассы взаимопомощи. Те бизнесмены, у кого дела шли в гору, располагали свободными деньгами, предлагали их другим предпринимателям, но под высокий процент. Сегодня такое явление осталось в прошлом.

– Нет необходимости залезать в кабалу, поскольку на рынке финансовых услуг, во-первых, появился наш Фонд, а во-вторых, сегодня банки предлагают довольно-таки выгодные программы кредитования для развития бизнеса, – замечает Людмила Черняго. – Да и оформление займов не занимает много времени. Раньше наших клиентов возмущала необходимость предоставления большого пакета документов. Со временем мы оптимизировали этот процесс, и те, кто в нем поучаствовал хотя бы раз, уже спокойно к этому относятся. Особенно если у предпринимателя отлажена система учета всех операций. Единственная проволочка может возникнуть с получением необходимых справок в налоговой службе – некоторые виды они предоставляют в месячный срок.

Бремя поручительства

Помимо прямого кредитования устав Фонда позволяет организации выступать в качестве поручителя перед банками в интересах крупного бизнеса. Ведь максимальная сумма, которую может дать взаймы Фонд, не более 3 млн рублей, для кого-то из предпринимателей она недостаточна. В этом случае приходится обращаться в банк. Однако без залога кредит на большую сумму получить невозможно. Вот здесь и приходится кстати поручительство Фонда. И этот вид поддержки в последнее время пользуется большим спросом.

Выступать гарантом – дело рискованное, в бизнесе всякое бывает. Так что случаи просрочек, конечно, фиксируются, но они единичны.

– Просрочки по займам занимают менее одного процента, а по исполнению обязательств по поручительствам за предпринимателей перед банками чуть больше, – продолжает руководитель Фонда. – В основном проблемы возникают у предпринимателей, занимающихся мелкой торговлей. Большие сети розничной торговли становятся привлекательней для покупателей, поэтому небольшие магазинчики теряют в выручке, а значит и в прибыли.

В плане деловой активности Южно-Сахалинск является естественным лидером. Как правило, в региональных столицах сосредоточены бизнес интересы коммерческих компаний. Тем не менее, в районах тоже не сидят сложа руки. Судя по количеству обращений в Фонд за финансовой поддержкой, наиболее энергично проявляют себя предприниматели Поронайского и Углегорского городских округов.

– Мы продолжаем ездить по районам и рассказывать о своей деятельности, потому что при каждой встрече с людьми выясняется, что многие из них до сих пор не знают о существовании Фонда, да и вообще о мерах поддержки со стороны областного правительства, а ведь они весомые, – говорит Людмила Черняго. – Как правило, сами предприниматели не проявляют активности, не приходят на подобные встречи. Хотя кто как ни они должны быть заинтересованы в этом в первую очередь. С начала текущего года мы успели объездить половину муниципальных образований области, будем продолжать это делать и дальше.

Теги  Поддержка бизнеса
Автор текста: Николай Рыжань

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