Выделены объемы для вылова горбуши на востоке Сахалина

Более чем четырем десяткам компаний и индивидуальных предпринимателей выделены ресурсы для промысла горбуши в Восточно-Сахалинской подзоне. Таким образом, областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб утвердила заявки, поданные рыбопромышленниками из «Динамо-Фиш», «Норда» и другими. По прогнозу ученых СахНИРО, в нынешнем году на этом побережье острова можно будет выловить 35,6 тысячи тонн горбуши.

Большая часть улова ожидается на северо-востоке Сахалина – 29,4 тысячи тонн. Путина там, как сообщалось ранее, начнется в первую неделю июля. На долю промысловиков юго-востока острова, согласно прогнозу, придется всего 6,2 тысячи тонн горбуши.

В целом сахалинские рыбаки рассчитывают взять в нынешнем году не менее 45,3 тысячи тонн горбуши. Это на 3 тысячи тонн меньше фактического улова, достигнутого в островном регионе за предыдущий нечетный и выбранный учеными для сравнения «контрольный» 2015 год.