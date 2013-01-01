В проекте «Культурная столица» споет хор ветеранов «Русская душа»

Народный хор ветеранов «Русская душа» даст концерт под открытым небом в рамках проекта «Культурная столица», который проходит в Южно-Сахалинске четвертый год.

Выступление известного в городе коллектива состоится 16 июня (начало – в 18:00) в сквере у фонтанов на привокзальной площади. Участники хора - ветераны Великой Отечественной войны и труда, дети войны - обещают порадовать привычным репертуаром, а также исполнением новых номеров. Мелодии военных лет, произведения о России и, конечно же, о любви - каждый зритель сможет услышать песню, близкую сердцу.

Сквер у фонтанов на привокзальной площади - одно из излюбленных мест горожан и гостей областного центра, а также традиционная площадка проекта «Культурная столица». Этим летом профессиональные коллективы будут давать здесь бесплатные концерты каждую пятницу.

Традиционными остались не только площадки, но и многие мероприятия проекта: выставки творческих работ, мастер-классы, караоке-онлайн, конкурс эстрадной песни, главный приз которого - выступление на гала-концерте в День города, фестиваль авторской песни «АПОстров» и другие.

Как отметила начальник городского управления культуры Ирина Герасимова, значительно выросло внимание публики к проекту, повысился уровень исполнительского мастерства участников, увеличилось число программных мероприятий. Если в 2014-м в рамках «Культурной столицы» их было проведено 11, то в прошлом году уже 70. Сегодня все южно-сахалинские учреждения культуры тем или иным образом участвуют в общегородском проекте. Живой интерес проявляют и соседи из разных муниципальных образований области. За все время существования проекта его участниками и зрителями стали сотни сахалинцев всех возрастов.

Обращаем внимание, что в случае неблагоприятных погодных условий концерт народного хора ветеранов «Русская душа» будет перенесен.