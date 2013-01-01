Театральная гостиная музея на Сахалине добавила музыкальный компонент
В музее книги Чехова «Остров Сахалин» прошла творческая встреча с артистами драмы Еленой Денисовой и Леонидом Всеволодским в рамках проекта «Театральная гостиная в музее».
«Летний коктейль» оправдал свое название. Гости расположились в уютной обстановке за чашечкой чая, а артисты вели непринужденную беседу о своем творческом становлении, особенностях работы в театре и людях, повлиявших на их судьбу. Например, Леонид Всеволодский получил специальность слесаря и художника одновременно, но выбрал в итоге сцену и не пожалел.
Основным компонентом вечера стало живое пение гостей. Они являются дипломированными солистами и поют с юных лет. Артисты исполняли в основном лирические композиции соло и дуэтом.
Вечер в «Театральной гостиной в музее» организован в партнерстве с региональным отделением Союза театральных деятелей и Чехов-центром.
Фото музея книги Чехова «Остров Сахалин»
Комментарии