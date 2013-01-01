Театральная гостиная музея на Сахалине добавила музыкальный компонент

«Летний коктейль» оправдал свое название. Гости расположились в уютной обстановке за чашечкой чая, а артисты вели непринужденную беседу о своем творческом становлении, особенностях работы в театре и людях, повлиявших на их судьбу. Например, Леонид Всеволодский получил специальность слесаря и художника одновременно, но выбрал в итоге сцену и не пожалел.