Мысли в виртуальном пространстве

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Люди, которые ведут публичные дневники есть во всем мире в том числе и на Сахалине. Однако лишь малая их часть может похвастать проектом, работающим в полную силу.