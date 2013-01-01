Границы не определены
Сахалинцев настоятельно просят поставить свои земли на кадастровый учет. Сделать это необходимо до 1 января. Что позволит определить границы участков и избежать размолвок с теми, кто оформляет «дальневосточный гектар».
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Сахалинцев настоятельно просят поставить свои земли на кадастровый учет. Сделать это необходимо до 1 января. Что позволит определить границы участков и избежать размолвок с теми, кто оформляет «дальневосточный гектар».
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