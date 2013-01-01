Более 2,5 тыс. сахалинцев спасли на воде сотрудники ГИМС

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России отмечает день рождения. 15 июня 2015 года исполнилось 33 года со дня образования Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

ГИМС МЧС России осуществляет государственный и технический надзор за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, а также обеспечивает в пределах своей компетенции безопасность людей на водных объектах.

В настоящее время структура ГИМС МЧС России по Сахалинской области состоит из отделения безопасности людей на водных объектах в составе Главного управления МЧС России по Сахалинской области и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Сахалинской области», в котором есть административно-управленческий аппарат, инспекторское отделение Южно-Сахалинска и пять инспекторских участков. Кроме того, 10 групп патрульной службы, группа регистрационной и экзаменационной работы и группа технического надзора.

Зона ответственности ГИМС МЧС России по Сахалинской области охватывает территорию о. Сахалин и Курильские острова. Уникальность островной области, изобилующей реками и озерами, накладывает свой отпечаток на деятельность инспекции по маломерным судам, задает объемы, ритм работы и её напряженность. Только общая протяженность судоходных путей Сахалинской области составляет более 7000 км, на учете состоят около 10 200 маломерных судов, на контроле находятся места массового выхода на лед любителей зимней рыбалки и места летнего отдыха островитян. В ГИМС МЧС России по Сахалинской области введена в действие и функционирует автоматизированная информационная система. В базу данных по состоянию на июнь 2017 года занесены более 15000 судоводителей.

К патрулированиям активно привлекаются внештатные инспекторы ГИМС, Россоюзспаса, УМВД, Роспотребнадзора, специалисты администраций муниципальных образований, Росрыболовства. Инспекторский состав регулярно принимает участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на воде во время проведения праздников, в зимний и летний периоды в местах массового отдыха населения. Особое внимание уделяется детской безопасности: в лагерях отдыха детей проводятся конкурсы и викторины по тематике безопасного поведения на воде, проводятся инструктажи для персонала.

Начиная с 2005 года в Сахалинской области сотрудниками ГИМС совместно со спасателями Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. Полякова спасено 2526 человек на водных объектах.

На вооружении ГИМС МЧС России по Сахалинской области находятся плавсредства, автомобили и снегоходы. Маломерные суда на вооружении ГИМС МЧС России отличаются высокой маневренностью, скоростью и ходовыми качествами, подходящими для Сахалинской области. Имеющаяся техника может эксплуатироваться как на море, так и на внутренних водоёмах.

Благодаря деятельности инспекторов ГИМС МЧС России с каждым годом снижается количество происшествий на водных объектах, уменьшается гибель людей.