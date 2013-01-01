Южносахалинцев приглашают посетить рыбные ряды и сельхозярмарки

Свежую, охлажденную и копченую рыбу, а также морепродукты по доступным ценам напрямую от производителя можно приобрести с пятницы по воскресенье с 10:00 до 16:00 на парковке на ул. Горького, южнее площади Победы.

Торговля осуществляется в специальных шатрах, оснащенных технологическим и холодильным оборудованием. Продукцию реализуют исключительно рыбохозяйственные организации, комплексы и предприятия островного региона.

Ярмарочная торговля в предстоящие выходные развернется на двух традиционных площадках: 16 и 17 июня - за магазином «Техник» (по пятницам - с 10:00 до 18:00, по субботам - с 9:00 до 15:00), а 17 и 18 июня - на парковке по ул. Горького с 10:00 до 16:00. Здесь жители и гости областного центра смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей в широком ассортименте.

Стоит отметить, что с начала 2017 года в Южно-Сахалинске уже проведено 65 ярмарок и торговля продлится до поздней осени.