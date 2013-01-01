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15 июня 09:54 / Общество / школы / выпускники  

В Южно-Сахалинске пройдет репетиция общегородского выпускного бала

Первая сводная репетиция общегородского бала выпускников состоится в субботу, 17 июня, на площади Ленина. На время ее проведения с 11:00 до 13:00 перекроют движение автотранспорта по ул. Ленина на участке от Карла Маркса до Компроспекта. В случае плохой погоды репетиция будет перенесена.

Общегородской бал выпускников впервые состоялся в Южно-Сахалинске в прошлом году и собрал на главной площади областного центра представителей почти всех школ. Тогда настоящим украшением торжества стал вальс, исполненный десятками пар одновременно.

В этом году южно-сахалинские школы выпустят 1118 одиннадцатиклассников. Оргкомитет по подготовке общегородского мероприятия начал работу еще в октябре 2016 года. В образовательных учреждениях проводились опросы, по итогам которых 80% выпускников согласились с предложенным форматом праздника - торжественная часть и дискотека под открытым небом.

Таким образом, парад выпускников, который завершится вальсом, начнется 24 июня в 17:00, затем запланирована концертная программа и с 20:00 дискотека. Для ее проведения приглашен популярный исполнитель. Его имя пока не раскрывается.

Теги  Школы Выпускники

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