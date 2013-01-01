Огненная борьба

Как избежать пожаров в сахалинских лесах, рассказывает областная прокуратура

Опасный сезон

Со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова нельзя: • разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок и местах с подсохшей травой, под кронами деревьев. Разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее полметра. После костер необходимо тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления; • бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло; • употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; • оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в непредусмотренных местах; • заправлять горючим топливные баки при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; • выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; • засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. Органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также крестьянские хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, граждане, владеющие или пользующиеся территорией, прилегающей к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку. Необходимо убирать сухую растительность, валежник, мусор и другие горючие материалы. Очистка происходит на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо лес отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полметра. Можно использовать иной противопожарный барьер.

Сжечь мусор

Сжигание мусора, который вывозят из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах. При этом площадки и котлованы должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно от растущих хвойных деревьев и в 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев. Территория вокруг мест для сжигания мусора в радиусе 25–30 метров должна быть очищена от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Эта территория также отделяется двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними в 5 метров.

Кстати Правила пожарной безопасности в лесах регулируются постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417.

В пожароопасный сезон сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в условиях благоприятной погоды и под контролем ответственных лиц. Запрещается выжигать хворост, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и не отделенных противопожарной минерализованной полосой. Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, использующие леса, обязаны провести инструктаж своих работников и участников массовых мероприятий на природе.

Грозит штраф

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет полномочия органов местного самоуправления в этой области. Речь идет об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, оповещении населения и подразделений государственной противопожарной службы о возгорании, а также принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия пожарных. Нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность. На граждан могут наложить штраф в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч. Юридическим лицам грозит штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если произошло уничтожение или повреждение лесных насаждений, может встать вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статьям 167, 168 и 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Штраф – до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Либо виновному грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех лет. Кроме того, привлечение к одному из указанных видов ответственности не освобождает от обязанности возместить ущерб, который пожар причинил лесам и людям. Прокуратура области обращает внимание: от своевременности сообщения о пожаре зависит то, как быстро его потушат и каким будет ущерб от огня. До прибытия пожарных следует принять посильные меры по спасению людей, имущества и тушению огня. А после приезда специалистов нужно оказывать им возможное содействие.