Партнер чаванмущи
В японской кухне есть два блюда – они, как неразлучная пара
Почетный гражданин Южно-Сахалинска, шеф-повар и владелец ресторана «Фурусато» Мияниси Ютака поделился с нами рецептами Страны восходящего солнца и приготовил сразу два блюда.
– Первое из них – камамещи, – говорит мастер. – В ресторанах японской кухни на Сахалине его обычно не готовят, да и в Японии оно встречается далеко не везде. Причина в том, что это блюдо делается сугубо индивидуально, для одного человека…
Мияниси-сан взялся за работу, и вскоре стало ясно, что речь идет о чем-то вроде рисовой запеканки. Готовить ее начинают в небольшой алюминиевой кастрюле, куда закладывается рис и заливается вода. К ним добавляется японская приправа дащи, в состав которой входят измельченная сушеная рыба, адинамото, соевый соус и даже, если на то будет пожелание клиента, немного сакэ. Сверху выкладываются креветка, гребешок и мясо ракушки. Особый аромат блюду должны придавать мелко нарезанные морковь и грибы-шиитаке.
Мастер подчеркнул: содержимое кастрюли ни в коем случае не перемешивается, а крышка не открывается на протяжении всего процесса приготовления. Будущая запеканка зреет 20 минут на газовой горелке, на среднем огне, а в самом конце огонь убавляется до минимального. Готово же блюдо тогда, когда повар на слух определит, что вода испарилась. При этом прилегающий к бокам и дну кастрюли слой риса должен спечься и приобрести золотисто-коричневый цвет.
Одновременно с этим блюдом готовится и его партнер – чаванмущи. Сначала уже знакомая нам приправа дащи смешивается с яичным белком и фильтруется через ситечко. Полученная смесь заливается в керамическую чашку, дно которой выложено листком салата. Сюда же добавляют креветку, несколько небольших кусочков курицы и отварной каштан. Последний этап – чашку ставят в пароварку на 10 минут.
Ингредиенты для чаванмущи
1. Яйцо (белок) ............................................. 1 шт.
2. Раствор приправы дащи ................ 100 мл
3. Креветка .................................................... 1 шт.
4. Мясо курицы ....................................... 10–15 г
Ингредиенты для камамещи
1. Рис .............................................................. 160 г
2. Раствор приправы дащи ................ 180 мл
3. Креветка .................................................. 2 шт.
4. Грибы ......................................................... 2 шт.
5. Морковь ................................... четвертинка
6. Гребешок .................................................. 3 шт.
7. Мясо ракушки ........................................ 3 шт.
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