Партнер чаванмущи

– Первое из них – камамещи, – говорит мастер. – В ресторанах японской кухни на Сахалине его обычно не готовят, да и в Японии оно встречается далеко не везде. Причина в том, что это блюдо делается сугубо индивидуально, для одного человека…

Мияниси-сан взялся за работу, и вскоре стало ясно, что речь идет о чем-то вроде рисовой запеканки. Готовить ее начинают в небольшой алюминиевой кастрюле, куда закладывается рис и заливается вода. К ним добавляется японская приправа дащи, в состав которой входят измельченная сушеная рыба, адинамото, соевый соус и даже, если на то будет пожелание клиента, немного сакэ. Сверху выкладываются креветка, гребешок и мясо ракушки. Особый аромат блюду должны придавать мелко нарезанные морковь и грибы-шиитаке.

Мастер подчеркнул: содержимое кастрюли ни в коем случае не перемешивается, а крышка не открывается на протяжении всего процесса приготовления. Будущая запеканка зреет 20 минут на газовой горелке, на среднем огне, а в самом конце огонь убавляется до минимального. Готово же блюдо тогда, когда повар на слух определит, что вода испарилась. При этом прилегающий к бокам и дну кастрюли слой риса должен спечься и приобрести золотисто-коричневый цвет.