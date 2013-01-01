На Сахалине определили сильнейших автоледи второго этапа состязаний
24 представительницы прекрасного пола стали участницами второго этапа многоборья по автомобильному спорту «Автоледи Сахалина–2017».
Соревнования проходили на автодроме Южно-Сахалинской автомобильной школы ДОСААФ России в двух группах: «Профи» (10 человек) и «Леди» (14).
Женщинам предстояло показать умение скоростного фигурного маневрирования в двух заездах. Правила требовали не сбивать ограничительные конусы, за это нарушение начислялись дополнительные 15 секунд.
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», по результатам соревнования первое место в группе «Леди» заняла Ирина Иванова (№9) с результатом 4 мин. 59 сек. На втором месте - Елена Флягина (№14). Её результат - 5 мин. 45 сек. На третьем - Алла Донченко (№18) с результатом 6 мин. 07 сек.
В группе «Профи» первой стала Ирина Михайлова (№10) с результатом 5 мин. 12 сек., второй - Ольга Фарафонова (№6). Замкнула тройку лидеров Анастасия Феденко (№20). Девушки справились с заданием одновременно. Их результат - 5 мин. 17 сек. Поэтому им пришлось сделать перезаезд.
Победительницы получили кубки, дипломы, медали и ценные подарки от организаторов (регионального отделения ДОСААФ России и Южно-Сахалинской автомобильной школы) и спонсоров.
Всем участницам достались благодарственные письма. А участнице с наибольшим результатом - 11 мин. 16 сек. - Ольге Сперанской по традиции вручили чайник.
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