На Сахалине определили сильнейших автоледи второго этапа состязаний

Соревнования проходили на автодроме Южно-Сахалинской автомобильной школы ДОСААФ России в двух группах: «Профи» (10 человек) и «Леди» (14).

Женщинам предстояло показать умение скоростного фигурного маневрирования в двух заездах. Правила требовали не сбивать ограничительные конусы, за это нарушение начислялись дополнительные 15 секунд.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», по результатам соревнования первое место в группе «Леди» заняла Ирина Иванова (№9) с результатом 4 мин. 59 сек. На втором месте - Елена Флягина (№14). Её результат - 5 мин. 45 сек. На третьем - Алла Донченко (№18) с результатом 6 мин. 07 сек.

В группе «Профи» первой стала Ирина Михайлова (№10) с результатом 5 мин. 12 сек., второй - Ольга Фарафонова (№6). Замкнула тройку лидеров Анастасия Феденко (№20). Девушки справились с заданием одновременно. Их результат - 5 мин. 17 сек. Поэтому им пришлось сделать перезаезд.