Сахалинский таможенник помог украсть из бюджета РФ 5 млн рублей

Сотрудник Сахалинской таможни стал фигурантом уголовного дела за превышение должностных полномочий.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», начальнику одного из отделов островного подразделения ведомства инкриминируется преступление по части 1 статьи 286 УК РФ.

Следствие установило, что в 2015 году между Сахалинской таможней и предприятием-поставщиком заключен контракт на поставку дизельного топлива. Однако горючее ведомству фактически не поставлялось. Фигурант был осведомлен об этом, но он представил руководству документы, свидетельствующие о полном выполнении государственных контрактов. В результате поставщику было незаконно перечислено свыше 5 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование, сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.