Стихийный каприз
Сахалинская погода – хуже капризной женщины: жару легко меняет не летний холодок, зимой за одни сутки может случиться и метель, и оттепель, и ночные морозы. Мы решили узнать у жителей Южно-Сахалинска, поменялся ли, на их взгляд, за последние годы климат на острове?
Марина Спиридонова, госслужащая:
– Мне кажется, климат особо не поменялся. В целом погода остается одинаковой из года в год. Одинаково плохой. Зима каждый год холодная. Лето каждый раз особо нас, сахалинцев, не радует. Не могу вспомнить ни одного сезона, чтобы я была полностью довольна летней погодой. Вот даже взять этот июнь, хоть и были более-менее теплые дни, но все испортили затяжные дожди. Август – традиционно относительно сносный месяц, когда можно погреться на солнышке. Была бы возможность, каждое лето уезжала бы в теплую страну. Но не могу, у меня маленькие дети.
Елена Проклова, психолог, художник:
– Сложно сказать, меняется у нас климат или нет. Каждый год погода преподносит сюрпризы. И это касается всех сезонов. В этом постоянство нашей погоды. Вот взять, к примеру, нынешнюю весну. Я такого жаркого мая не припомню. Единственное, в чем я точно заметила перемены, так это в количестве снега зимой. Раньше снега выпадало в разы больше. Или, может быть, я тогда маленькой была, сугробы казались больше…
Вообще, хочу пожаловаться, мне сахалинский климат абсолютно не подходит. Несмотря на то что там, откуда я приехала, с погодой, с перепадами температур, было все намного хуже. Я родилась в Казахстане, перебралась сюда, когда училась в 8-м классе. Там зимой очень холодно, летом – очень жарко. Тоже ничего хорошего. Сейчас, когда погода портится, я себя плохо чувствую. Постоянно болит голова, особенно перед затяжными дождями, перед метелью. Когда атмосферное давление понижается, я сама не своя. Врачи говорят: «Терпите, это у вас мигрень». И разводят руками. Я всерьез подумываю переехать куда-нибудь, где теплее. Почти уверена, что мне прекрасно жилось бы в Краснодарском крае, в Сочи, Новороссийске. Мне много ведь не надо: горы да море. Я бы даже по снегу там не скучала. Поднялся в горы – вот тебе и сугробы.
Олег Спиридонов, медицинский работник:
– Я на Сахалине живу с самого рождения, объездил все уголки острова. На материк дольше, чем на пару недель, не уезжал. Климат, конечно, меняется, как и везде, но меня здешняя погода вполне устраивает. Мы живем в замечательном месте. Сахалинцам можно позавидовать – красивейшие места, климат мягкий. Зима с каждым годом становится теплее. По крайней мере, в Южно-Сахалинске уже нет таких морозов, таких сугробов, как раньше. В детстве, помню, после метели выходишь из подъезда, снега – по третий этаж. Сейчас даже представить не могу, чтобы у нас в городе выпало столько осадков. Народ отвык от нормальных буранов.
Летняя погода, на мой взгляд, тоже стала иной. Стало прохладнее, но дней 10–15 за лето народ обязательно должен поизнывать от аномальной жары. Сейчас такое чувство, что тепло копится, копится, и в августе погода начинает сходить с ума. Раньше жара как-то равномернее распределялась, не было таких перепадов температур. И в середине июня уже можно было в футболочке гулять. То, что сейчас все по-другому, меня не особо расстраивает. Все равно наш Сахалин – самое лучшее место, жить в другом регионе я бы ни за что не согласился.
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