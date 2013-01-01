Стихийный каприз

Сахалинская погода – хуже капризной женщины: жару легко меняет не летний холодок, зимой за одни сутки может случиться и метель, и оттепель, и ночные морозы. Мы решили узнать у жителей Южно-Сахалинска, поменялся ли, на их взгляд, за последние годы климат на острове?

Марина Спиридонова, госслужащая:

– Мне кажется, климат особо не поменялся. В целом погода остается одинаковой из года в год. Одинаково плохой. Зима каждый год холодная. Лето каждый раз особо нас, сахалинцев, не радует. Не могу вспомнить ни одного сезона, чтобы я была полностью довольна летней погодой. Вот даже взять этот июнь, хоть и были более-менее теплые дни, но все испортили затяжные дожди. Август – традиционно относительно сносный месяц, когда можно погреться на солнышке. Была бы возможность, каждое лето уезжала бы в теплую страну. Но не могу, у меня маленькие дети. Елена Проклова, психолог, художник: – Сложно сказать, меняется у нас климат или нет. Каждый год погода преподносит сюрпризы. И это касается всех сезонов. В этом постоянство нашей погоды. Вот взять, к примеру, нынешнюю весну. Я такого жаркого мая не припомню. Единственное, в чем я точно заметила перемены, так это в количестве снега зимой. Раньше снега выпадало в разы больше. Или, может быть, я тогда маленькой была, сугробы казались больше…

Вообще, хочу пожаловаться, мне сахалинский климат абсолютно не подходит. Несмотря на то что там, откуда я приехала, с погодой, с перепадами температур, было все намного хуже. Я родилась в Казахстане, перебралась сюда, когда училась в 8-м классе. Там зимой очень холодно, летом – очень жарко. Тоже ничего хорошего. Сейчас, когда погода портится, я себя плохо чувствую. Постоянно болит голова, особенно перед затяжными дождями, перед метелью. Когда атмосферное давление понижается, я сама не своя. Врачи говорят: «Терпите, это у вас мигрень». И разводят руками. Я всерьез подумываю переехать куда-нибудь, где теплее. Почти уверена, что мне прекрасно жилось бы в Краснодарском крае, в Сочи, Новороссийске. Мне много ведь не надо: горы да море. Я бы даже по снегу там не скучала. Поднялся в горы – вот тебе и сугробы. Олег Спиридонов, медицинский работник: – Я на Сахалине живу с самого рождения, объездил все уголки острова. На материк дольше, чем на пару недель, не уезжал. Климат, конечно, меняется, как и везде, но меня здешняя погода вполне устраивает. Мы живем в замечательном месте. Сахалинцам можно позавидовать – красивейшие места, климат мягкий. Зима с каждым годом становится теплее. По крайней мере, в Южно-Сахалинске уже нет таких морозов, таких сугробов, как раньше. В детстве, помню, после метели выходишь из подъезда, снега – по третий этаж. Сейчас даже представить не могу, чтобы у нас в городе выпало столько осадков. Народ отвык от нормальных буранов.