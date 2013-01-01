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15 июня 15:45 / Социум  

Запал мушкетеров

Игорь Мамон - мастер исторических миниатюр из пластилина

В уникальном собрании исторической миниатюры корсаковца Игоря Мамона есть разные времена, народы и страны

Шпага и плащ д’Артаньяна

Все смешалось в этом доме… Рядом с красавцами-гусарами на лихих конях и генералами русской армии мирно соседствует прусское войско периода наполеоновских войн. На плацу выстроилась рота 35-го фузилерского полка. В одном строю 140 воинов, среди них высшие чины – штабные офицеры, военные инженеры, капралы, командиры взвода, сержанты, есть интенданты и духовники-капелланы. Перед ними гордо гарцует на коне прусский король Фридрих Великий. Чуть в стороне, у пушки беседуют два сержанта. У костра разместились наши казаки. Одни дают сено лошадям, другие возвращаются с богатым уловом рыбы, третьи – просто курят трубки… И это вовсе не фантастика, а иллюстрации к событиям давних лет. Все военные миниатюры участников войн начала XIX века сделаны корсаковским умельцем Игорем Мамоном из… пластилина. Мастер максимально точно изобразил униформу кавалерии, пехоты и артиллерии государств, вовлеченных в мировой конфликт того времени.

Сейчас в собрании Игоря Анатольевича более 3,5 тысячи пластилиновых фигур, строений, орудий и предметов быта. Каждая миниатюра размером не больше спичечного коробка. В этой военно-исторической реконструкции представлено и оружие тех времен – мушкеты, пушки, а также отражены особенности фронтового быта.

Для Игоря Мамона Корсаков – родной город. Здесь он много лет работал энергетиком, сейчас на пенсии. И через всю жизнь пронес увлечение историей и военной нау-кой. А началось все в 1971 году.

– В классе третьем мне попал в руки роман Александра Дюма «Три мушкетера», – рассказывает мой собеседник. – События, повествующие о приключениях друзей-мушкетеров при дворе короля Людовика XIII, так заинтриговали меня и четырех моих друзей, что нам самим захотелось превратиться в полюбившихся героев и хоть в воображении разыграть их самые яркие стычки и дуэли с гвардейцами короля.

Первым пластилиновым персонажем мальчишек стал всеобщий любимец д’Артаньян. Его плащ и шпагу делали сообща, а после каждый из ребят выбрал свое направление.

Вместе с друзьями Игорь строил средневековые города, парусники, устраивал политические распри, сражения и все больше углублялся в историческую литературу.

Притяжение золотого века

Начитавшись про протестантов и католиков, мальчишки лепили пикинеров, фузилеров, аркебузиров. Легенды непростых взаимоотношений героев сочинялись на ходу. Если придумывалось, что один из персонажей поскакал в крепость французского города Ла-Рошель, то надо было слепить эту крепость и посадить туда фигурки протестантов вместе с англичанами. Дальше все готовилось по задуманному сюжету. В век, когда не было Интернета, очень сложно было разобраться с деталями. Помогали книги, карты, репродукции картин и рисунки с батальными сценами.

– Путешествуя по временам, мы надолго застряли в золотом веке королей и королев, когда в центре европейского политического бомонда находились Людовик XIV де Бурбон, также известный как «король-солнце», Елизавета Петровна, Екатерина II, – рассказывает Мамон. – В старших классах стали включать в игру военную дипломатию.

Герои пластилиновых стран развивали экономические связи. Для этого ребята пустили в оборот собственные деньги – монетки из фольги. Дворянин, приезжая в город, мог купить себе жилье, еду. В придуманных городах работали таверны, были служители культа.

Если одному из героев нужно было срочно передать сообщение королю или командованию, тут же лепились рысаки и даже кареты. К ним прибавлялись пистолеты, одежда, слуги.

А поскольку в те времена почти все государства непременно с кем-нибудь воевали, то мирная жизнь созданных городов – Парижа, Орлеана и других – продолжалась недолго.

Огнестрельная артиллерия

По словам мастера пластилиновых реконструкций, движущей силой всех армий тех времен были солдатские ноги. Поэтому не случайно в собрании Игоря Мамона в основном пехотинцы. Кстати, воины Суворова, к примеру, делали переходы по 50–60 километров в сутки. В атаку ходили в полный рост, сомкнутыми колоннами. Кланяться пулям считалось позорным делом. Укрепления в основном предназначались для артиллерии, ценившейся очень высоко – потеря орудия приравнивалась к потере знамени.

Как поясняет Игорь Анатольевич, в ту пору сама по себе война занимала в походе не так уж много времени. Кроме гигантских битв, сражение в наполеоновскую эпоху в среднем длилось 10–12 часов. Но маневрировать или гоняться за противником приходилось неделями.

Однажды юные любители пластилиновых игр надумали воссоздать события героической обороны русскими войсками Севастополя 1854–1855 годов. Делали бастионы русских, французов, турок, англичан. На этот раз мальчишки решили поэкспериментировать – сделать пушки, которые стреляли бы по-настоящему. Купив 50 коробков спичек, они сняли с них серу, засунули ее в жерла пушек, сделанные из металлических трубочек, и подожгли. Выстрелы впечатляли, однако попаданий в стан неприятеля не было.

После того как на столе, где развернулось огненное сражение, остались обгоревшие пятна, родители запретили участникам боев применять дома огнестрельное артиллерийское оружие.

Вся боевая рать

Увлечение Мамона продолжилось и во взрослой жизни.

Интересуюсь, а что лепить труднее всего? Оказывается, точно воссоздать военную форму и костюмы гораздо сложнее, чем вылепить, к примеру, лошадь.

В последние два десятилетия умелец использует пластилин особой марки – фирмы «Эрих Краузе». Детям такой не понравится, потому что он жестче обычного.

Когда Игорь Мамон начинал свое увлечение более 40 лет тому назад, в островных магазинах и обычный пластилин не всегда был в наличии. Часто приходилось самим его готовить. Брали замазку, подогревали на горячей батарее. В теплую массу вливали масляную краску, для каждого куска – свой цвет. Перемешав все, получали колобки разноцветного материала для лепки.

В работе над исторической миниатюрой используется не только пластилин, но и картон, ватман, жесть. Оружие – мушкеты со штыком – сделаны из тонкой проволоки. Белые ленточки обыкновенного целлофанового пакета пошли на изготовление перекрестных ремней на мундирах воинов. Металлические перекладины на колесах пушек выполнены из плотной серебристой фольги. Для золотых эполет офицеров использованы вымоченные в воде нити желтого цвета от упаковки сигарет.

Боевые роты Мамона хранятся в коробках. Все чаще их создатель выступает в роли доктора. Пересматривает любимцев, подправляет изъяны, возникшие из-за перепада температур. Только один раз вся его боевая рать была представлена в полном блеске на выставке в Корсаковском историко-краеведческом музее, где произвела настоящий фурор.

Армия Игоря Мамона постоянно пополняется. А новые исторические миниатюры повлекут за собой новые события.

Автор текста и фото: Татьяна Егорова

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