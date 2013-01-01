Корейцы научат сахалинцев зарабатывать на научных проектах
Как научиться зарабатывать деньги на научных проектах – основная тема 17-й научно-практической конференции «Россия – Корея - СНГ» - Russia Korea CIS. Она открылась 15 июня в Южно-Сахалинске.
Конференция с участием корейских учёных с 1991 года проводится в разных городах, она проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Владивостоке. В этом году добралась до Южно-Сахалинска. Идея проведения конференции на Сахалине родилась ещё в 2015 году, два года шла подготовка.
Кроме солидного представительства учёных со всей России, приехали гости из Южной Кореи, Узбекистана и Казахстана.
- Наш регион немного отстаёт от других в развитии инновационного потенциала. Поэтому мы решили попробовать перенести эту конференцию на Сахалин, чтобы и в нашу экономику пошли инновационные идеи. Учёные и инженеры должны уметь зарабатывать деньги, бизнесу необходимо поддерживать НИОКРы. В России это сейчас большой пробел. Мы должны если не копировать, то адаптировать их опыт, - рассказала проректор по международной и инновационной деятельности Сахалинского гуманитарно-технологического института Софья Ким.
Именно островные организаторы привлекли к участию в конференции ведущие научные организации соседней страны - Федерацию научно-технологических ассоциаций и Институт науки и технологий Кореи. Последний занимается продвижением инновационных проектов, научных наработок, готовых к коммерциализации.
Два дня в рамках конференции будут работать секции-воркшопы, посвящённые проблемам общественных наук, биотехнологий, машино- и приборостроения, физики и математики, химии, информационных технологий, энергетики и др. На площадке «Научные разработки: шаг к коммерциализации» будут представлены в том числе и сахалинские проекты, готовые к коммерциализации, всего их шесть.
Участники конференции, которые представят свои разработки, рассчитывают не только на экспертную оценку своих коллег из научного сообщества, но и на материальную поддержку со стороны бизнеса. На конференцию приглашены представители венчурных фондов, которые финансируют стартапы.
- Несмотря на то, что мы всё время ругаем бизнес за некую пассивность, у него сегодня есть заинтересованность и необходимые средства, - сказала Софья Ким.
Один из проектов связан с внедрением РИТ-технологий при устройстве свай в строительстве, что актуально для сейсмически активного региона. Технология позволит избежать удорожания строительства.
Второй проект расскажет о технологии упрочнения металлических сплавов.
- У нас сразу семь докладов будет связано именно с этим. Сахалинская область – регион с влажным климатом, поэтому вопросы коррозийности металлических объектов очень актуальны как для нефтегазовой промышленности, так и для транспорта. Мы предлагаем разместить это производство в зоне Свободного порта Владивосток в Корсакове, вступив в кооперацию с южно-корейскими компаниями, с которыми уже есть предварительная договорённость. Но требуется, конечно, и одобрение местной власти. Поддержка со стороны российской венчурной компании «Фонд посевных инвестиций» уже есть, - сказала Софья Ким.
Ещё один проект, готовый к воплощению, – система мониторинга сейсмической ситуации в зонах добычи нефти. Два проекта – в сфере IT-технологий, один из них касается туризма.
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