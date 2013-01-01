Корейцы научат сахалинцев зарабатывать на научных проектах

Как научиться зарабатывать деньги на научных проектах – основная тема 17-й научно-практической конференции «Россия – Корея - СНГ» - Russia Korea CIS. Она открылась 15 июня в Южно-Сахалинске.

Конференция с участием корейских учёных с 1991 года проводится в разных городах, она проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Владивостоке. В этом году добралась до Южно-Сахалинска. Идея проведения конференции на Сахалине родилась ещё в 2015 году, два года шла подготовка.

Кроме солидного представительства учёных со всей России, приехали гости из Южной Кореи, Узбекистана и Казахстана.

- Наш регион немного отстаёт от других в развитии инновационного потенциала. Поэтому мы решили попробовать перенести эту конференцию на Сахалин, чтобы и в нашу экономику пошли инновационные идеи. Учёные и инженеры должны уметь зарабатывать деньги, бизнесу необходимо поддерживать НИОКРы. В России это сейчас большой пробел. Мы должны если не копировать, то адаптировать их опыт, - рассказала проректор по международной и инновационной деятельности Сахалинского гуманитарно-технологического института Софья Ким. Именно островные организаторы привлекли к участию в конференции ведущие научные организации соседней страны - Федерацию научно-технологических ассоциаций и Институт науки и технологий Кореи. Последний занимается продвижением инновационных проектов, научных наработок, готовых к коммерциализации.

Два дня в рамках конференции будут работать секции-воркшопы, посвящённые проблемам общественных наук, биотехнологий, машино- и приборостроения, физики и математики, химии, информационных технологий, энергетики и др. На площадке «Научные разработки: шаг к коммерциализации» будут представлены в том числе и сахалинские проекты, готовые к коммерциализации, всего их шесть. Участники конференции, которые представят свои разработки, рассчитывают не только на экспертную оценку своих коллег из научного сообщества, но и на материальную поддержку со стороны бизнеса. На конференцию приглашены представители венчурных фондов, которые финансируют стартапы. - Несмотря на то, что мы всё время ругаем бизнес за некую пассивность, у него сегодня есть заинтересованность и необходимые средства, - сказала Софья Ким.