Ключ от Волги

Наш корреспондент побывал у истоков великой реки

Город на полуострове

Осташков – один из райцентров Тверской области, где обитает чуть более 16 тысяч жителей. Пожалуй, он типичен для здешней глубинки: неширокие и разбитые, будто после минометного обстрела, дороги, небольшие кожевенный завод и мясокомбинат, швейная фабрика и рыбоперерабатывающее предприятие, а также действующие с сезонными перерывами порт и железнодорожная станция. Едва ли не все надежды рядовых осташковцев, существующих на весьма скромные «материковские» зарплаты, связаны с Селигером, у южной части которого и разместился этот городок. Многочисленные турбазы, пансионаты, гостиницы и просто частные дома летом буквально захлебываются от потока желающих отдохнуть в озерном крае, напитавшись его красотой и легендами. Достаточно заметить, что по результатам недавнего исследования агентства «ТурСтат», Селигер оказался четвертым по популярности в десятке наиболее посещаемых туристами российских озер.

Безликая точка на карте сразу же превращается в место, буквально пронизанное преданьями старины глубокой, стоит вам оказаться в городе, целиком расположенном на полуострове. Первое упоминание о нем найдено в рукописях еще XIV века, когда близлежащее поселение разграбила и сожгла новгородская рать. В живых, согласно легенде, остался лишь один рыбак Евстафий Осташковской, от которого и пошло нынешнее название. На пожарище вновь селиться не стали, зато на следующий век в километре от него возвели одноименную слободу. Кстати, иные из местных краеведов до сих пор спорят, что считать датой основания города. Одни ратуют за упомянутый XIV век, другие называют 1587 год, когда здесь построили настоящую крепость, третьи ссылаются на 1772 год, памятный тем, что императрица Екатерина II пожаловала Осташкову герб, на нижнем лазоревом поле которого размещены три рыбы. В общем, дату и связанную с ней очередную историю можно выбирать по своему усмотрению…

Пройдясь неширокими и тенистыми улицами, вы словно бы погружаетесь в минувшие эпохи, минуя череду бывших купеческих и дворянских домов с обязательными арками каретных въездов. Рядом с традиционным памятником Ленину и образчиками советской архитектуры в Осташкове уживаются многочисленные колокольни, храмы и часовни, возведенные триста, а то и четыреста лет назад. Время здесь словно бы остановилось или течет настолько медленно, что его можно зачерпнуть ладонью как озерную воду. Но стоит попасть на площадь, где развернулось воскресное гулянье, и вы понимаете, что оказались еще и в настоящей российской провинции. Кажется, тут собрались чуть ли не все осташковцы, решившие скрасить серые будни выступлениями самодеятельности, конными прогулками, надувными батутами и почти обязательным для таких мероприятий дымом шашлычных мангалов. И одна из главных новостей, горячо обсуждаемых участниками празднества, – в городе впервые чуть ли не за два минувших десятилетия начали асфальтировать дороги! Власти намерены обновить сразу 12 километров местных автострад, выделив для этого более 56 млн рублей. Правда, собственного бюджета на полный ремонт не хватает, пришлось заключать соглашение с мэром Москвы Сергеем Собяниным, пообещавшим добавить еще 300 млн рублей из столичной казны. Но не суть, за чьи деньги грядут отрадные перемены, главное – вот он, новенький асфальт!..

Распрощавшись с веселящейся площадью, мы заглядываем в порт. – Вам повезло, как раз назавтра группой заказана экскурсия на Нилово-Столобенскую пустынь, – радует сотрудница диспетчерской. – Приходите утром, возьмете билеты перед посадкой. А так, ради вас троих, никто целый теплоход и гонять бы не стал…

Место паломничества

Трехпалубное плоскодонное суденышко резво отчаливает от пирса и выходит на просторы Селигера. По сути, перед нами даже не одно, а целая система из более, чем двух десятков озер, соединенных протоками и прозванных здесь плесами. Мы устремляемся по Осташковскому плесу на север, к плесу Крестецкому. А, например, самый южный, Селижаровский плес, выносит воды всего этого огромного бассейна в текущую ниже Волгу. Вдобавок на самом Селигере насчитывается 160 островов, и на некоторых есть еще собственные, внутренние озера.

В этот день нам вновь повезло – уже с погодой. Теплоходик скользит по воде словно утюг по гладильной доске, даже не отзываясь на мелкую рябь. Светит яркое солнце, изредка закрываемое кучевыми облаками, и порывистый ветер треплет установленный на корме российский триколор. Даже не верится, что в четырехстах километрах к востоку от нас, в Москве, уже бушует сильнейший ураган, который приведет к человеческим жертвам. Спустя полчаса показывается остров Столобный, где в первой половине XVI века жил отшельник Нил, завещавший построить монастырь… Едва мы высадились на одном из крупнейших островов Селигера, как тут же погрузились в очередную легенду. Суть ее такова – к жившему здесь отшельнику однажды нагрянули решившие его убить разбойники. Однако праведник своей духовной силой, молитвой и иконой не только нагнал на татей изрядного страху, но и побудил их раскаяться. Молва о чудотворце облетела окрестные земли, и к нему зачастили верующие. В нынешнем же году исполняется 350 лет так называемого обретения мощей преподобного Нила, и на посвященные юбилею литургию, крестный ход и молебен ждут Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Подобное внимание к Нилово-Столобенской пустыни не случайно – она считается одной из самых почитаемых у российских верующих. Как раз к нашему приезду на соседнем острове занимались оборудованием палаточного лагеря на 10 тысяч паломников, установкой 12 полевых кухонь для организации бесплатного питания и многими другими работами.

Выгрузив нашу группу, экскурсовод напоминает правила поведения на территории обители и добавляет: сувениры стоит покупать не у местных лотошников, а в храме – там они, во-первых, освящены, а, во-вторых, пожертвования в церковную лавку пойдут на нужды монастыря и его послушников. Кстати, в стихийно возникших на берегу палатках торгуют и самыми ценными из более чем 30 обитающих в Селигере видов рыб. Привлекший общее внимание копченый угорь тут же отпугивает и «кусается» ценой – от 1 до 3 тысяч рублей за штуку. Впрочем, хранятся все эти деликатесы не в привычных для нас холодильных витринах, а просто разложены на дощатых прилавках, потому и рисковать пробовать такую продукцию желающих не нашлось. Большую часть времени мы тратим на осмотр Богоявленского собора, с колокольни которого открывается потрясающий вид на озерный край. Описать его красоту словами, пожалуй, по силам лишь поэтам. И строки одного из них, Анатолия Голубева, прекрасно передают испытанные здесь чувства: Простор бескрайний, высота, Здесь шорох волн и солнца блики, И мыслей тайных чистота, И предков праведные лики… Впрочем, не забывают в обители и о прозе жизни. Например, в жилую часть монастыря туристам вход воспрещен – дела духовные, как говорится, не терпят мирской суеты. В другие же уголки острова мы и сами идти не решились, чтобы не мешать строителям и реставраторам. Вместе с тем, увидеть удалось все же многое, и что характерно – в надвратных башнях, в каменной набережной, да и в самом соборе угадываются черты некоей «петербуржскости», ведь строился он по проекту популярного в северной столице придворного архитектора XIX века Иосифа Шарлеманя. Однако не успеваешь оглянуться, а знакомство со святыми местами завершено, и о трехчасовой экскурсии напоминают лишь ноги, ноющие после долгой ходьбы и карабканья на колокольню.

Шаг на другой берег

Выехав на следующий день из Осташкова к западу и преодолев около 70 километров изрядно разбитой автострады и лесной грунтовки, мы добираемся до другого, не менее дорогого многим россиянам места. Среди уже ставших привычными лесов, болот, рек и озер затерялось небольшое, всего в одну улицу, село Волговерховье. Коренных жителей в нем уже не осталось, а сохранившиеся деревянные избы родственники сельчан используют как летние дачи. Правда, в последнее время жизнь закипела и тут. В преддверии намеченного на июнь у самого истока Волги крестного хода, сюда заглянул тверской губернатор Игорь Руденя, объявивший, что один из ключевых туристических объектов России должен иметь достойный вид.