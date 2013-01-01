Позиция Грошевой

15 июня почетному гражданину Сахалинской области, заместителю председателя координационного совета общественно-политического движения «Сахалинская гвардия», кавалеру ордена «Знак Почета» и других многочисленных наград и званий Галине Михайловне Грошевой исполняется 80 лет

Дитя войны

По ночам пятилетнюю Галю пугало полыхавшее у горизонта дальнее зарево над ожесточенно сражающимся Сталинградом. А днем четверо детей с матерью – отец ушел на фронт – прятались от налетов бомбардировщиков. Фашистские летчики, похоже, спутали колодезные рычаги-«журавли» в поселке с замаскированными зенитками и налетали на Петропавловку каждый день. Повезло – бомба угодила в их землянку, когда семейство пряталось в другом месте. После этого мать «эвакуировала» всех на соседний хутор к родне. Вернулись домой, когда немцев погнали от Сталинграда. Запомнилось неистребимое чувство голода. Спасались каким-то сладковатым болотным корнем, мололи его в муку и пекли оладьи. Иногда удавалось найти на берегу консервы или подмоченные галеты, выброшенные Волгой с разбомбленных судов. Да еще брат устроился в рыболовецкую артель и добавлял в общий котел мелочь, остававшуюся в сетях. Когда в 1945-м вернулся отец – на груди орден Красной Звезды и девять медалей, – жить бы да радоваться. Увы, зимой тяжело заболела мама. Как говорили врачи, для поправки здоровья очень бы помогли яйца, масло, молоко. Но где ж те «лекарства» взять…

В тот же трагический год отцу удалось выхлопотать девятилетней дочери путевку в плавучий пионерлагерь. На теплоход она садилась в Сталинграде, выглядевшем как сплошные руины, разбирать которые по справедливости заставили пленных немцев. До Москвы и обратно шли почти месяц, и все это время сотни мальчишек и девчонок не только высаживали на берег для экскурсий, но самое главное – откармливали. И Галина впервые увидела, насколько огромна Россия. Через несколько лет пришел черед Астраханского кооперативного техникума, в котором вчерашним семиклассницам выдавали стипендию в 14–18 рублей. Еще они бегали в порт, чтобы получить переправленные с оказией из дому мешки с картошкой и свеклой. А уж обновки – туфли или платье – девчонкам только снились. Нищета настолько опротивела, что при распределении четыре подруги попросились на Сахалин, где обещали щедрые подъемные и неслыханно высокую зарплату. А поскольку до Владивостока добирались поездом, то в очередной раз убедились: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек...»

Сдача иен

Остров поначалу напугал подружек непролазной грязью и почти бездонными лужами на улицах портового Корсакова. Южно-Сахалинск приободрил: встретили доброжелательно, в общежитии приютили. Ну а Поронайск, куда распределили Галину, и вовсе зачаровал. Иначе ведь и не объяснишь прожитые там целых два десятка лет. Дела постепенно шли в гору, молодой специалист набрала опыт и авторитет, выросла до члена правления местного рыбкоопа, а потом и на партийную работу «сосватали». Кстати, и в личной жизни все ладилось – вышла замуж, сменив фамилию на Грошеву, вскоре родились сын и дочь. Затем, как говорили в те времена, партия направила на работу в Макаровский район, где промелькнули еще пять лет. Очередной поворот в жизни случился, когда Галину Михайловну пригласили в облисполком, предложив возглавить такие проблемные отрасли, как торговля и бытовое обслуживание. Хозяйство и впрямь досталось немалое. Например, по данным Госкомстата, в 1987 году Сахалинская область находилась на третьем месте в России по товарообороту на душу населения, уступая лишь столичной Москве и золотоносному Магадану. А по объему реализации продовольствия и бытовых услуг – на четвертом. Причем цены и снабжение в ту пору централизованно определяло государство. Дальний Восток относился к так называемому третьему ценовому поясу, а все товары и продовольствие на острова завозили согласно плану. Однако ситуация стремительно менялась, и совсем не в лучшую сторону. В конце 80-х Грошевой поручили развивать прибрежную торговлю с ближайшими зарубежными соседями. В Японии хорошо шли сахалинские дикоросы и морепродукты, а на остров взамен импортировали промышленные товары, электронику и многое другое.

Загранкомандировок, переговоров, встреч состоялось столько, что все и не упомнишь. Но особняком до сих пор стоит поездка в японский город Акита, где проходила торгово-промышленная выставка всего Российского Дальнего Востока. За каждой из наших делегаций закрепили местных кураторов, которые взяли на себя еще и оплату питания гостей. Естественно, на сэкономленные суточные многие командированные товарищи накупили в обратную дорогу сувениров и подарков. Грошева же по возвращении сдала все «лишние» деньги во Внешэкономбанк. Как свидетельствует уже пожелтевшая от времени квитанция № 825148 УВ, на счет Сахалинского облисполкома ею было возвращено 74836 японских иен. Некоторые из знакомых крутили пальцем у виска: ненормальная, что ли?.. – Зато мне хорошо было: и совесть чиста, и перед родными и близкими не стыдно, – подводит итог Галина Михайловна. – Да что там эти иены! Работая в исполкоме, я на всю область делила фонды на мясо, сыры и прочие дефициты, но ничего, кроме букета цветов в знак благодарности, никогда не принимала…

Дипломатический прокол

Сейчас это выглядит несколько странным, но главной в области «по торговле и быту» поручили курировать еще и народности Севера. Галина Михайловна стала бессменным председателем ежегодно проводившихся праздников – конкурсов национальных промыслов, смотров художественной самодеятельности, гонок на оленях и собачьих упряжках, выставок и всего остального. Работа ее и здесь была оценена настолько высоко, что в 1988 году накопленный сахалинцами опыт Совет Министров РСФСР рекомендовал распространить по всем регионам, где проживали северные народы. От высокого до смешного, как известно, всего один шаг. Летом 1986 года произошло событие, названное потом « 10 дней, которые потрясли Некрасовку». На Сахалин собралась делегация, включавшая министра по делам индейцев и развитию севера Канады Дэвида Кромби, посла этой страны в СССР Вернона Тернера, Верховного вождя индейцев и члена канадского парламента Джорджа Эразмуса и прочих высоких лиц. Гости желали посетить национальное село, и недели за полторы до их приезда Грошева взялась наводить порядок в Некрасовке, где про жилищно-коммунальные услуги слыхом не слыхивали. Из села грузовиками вывозили накопившийся за десятилетия мусор, приводили в порядок дороги, школу-интернат, хозяйство колхоза «Красная Заря» и многое другое. В итоге некоторые из некрасовцев не то что свое село, собственные дома стали не узнавать.

Гостей Грошева везла из охинского аэропорта, и всю долгую дорогу канадский посол хвастался, какая у него пригожая да умная 38-летняя жена. Женское любопытство подтолкнуло, словно бес под локоть, спросить: – А вам сколько лет? – Извините, но на этот вопрос я отвечать не буду, – насупился посол и замолк до самой Некрасовки. Как выяснилось позже, господину Тернеру «стукнуло» 73 года, о которых при молодой жене вспоминать он явно не желал. Такой вот вышел дипломатический прокол в самом начале встречи на высшем уровне. Но после осмотра села да выступления ансамбля «Пила Кен»( «Большое солнце») на лицо посла словно упал лучик света. Галина Михайловна до сих пор хранит письмо переводчика делегации, сообщившего: «Я был в министерстве г-на Кромби и читал их внутриведомственную публикацию о результатах поездки – она оценена очень высоко, без каких-либо «ложек дегтя»…»

Ее позиция

Люди, жившие в СССР и крепившие одно из сильнейших государств мира, сегодня воспринимаются зачастую как представители эпохи, безвозвратно канувшей в Лету. Галина Михайловна замыкаться в ностальгии по былым временам не способна, а становиться чем-то вроде исторического экспоната не желает. Она то обсуждает новые законы в консультативном совете при Сахалинской Думе, то выступает на заседаниях Общественной палаты области, то активно участвует в мероприятиях движения «Сахалинская гвардия». В общем, ветеран по-прежнему в гуще жизни, где надо и новые задачи решать, и свою позицию отстаивать. – Международную политику нашего государства я признаю и многое одобряю, – сказала, как припечатала, Грошева. – Но вот внутреннюю не понимаю и даже часто не принимаю. Народ в стране с такими природными богатствами и экономическим потенциалом может и должен жить лучше! И, насколько сил хватит, буду стараться, чтобы жизнь наша менялась именно в эту сторону...