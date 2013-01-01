В двух селах Холмского района отремонтируют часть дорог
В холмских селах Чапланово и Пятиречье приступили к ремонту участков дорог.
По информации администрации муниципального образования, впервые в бюджете района для Чаплановского управления предусмотрены на эти цели более 5,6 млн рублей. Этой небольшой суммы хватит только на капремонт 300 метров ул. Речной в данном населенном пункте.
Муниципальная служба единого заказчика провела необходимые конкурсные процедуры и определила подрядчика. Компания уже приступила к обустройству кюветов. Затем бригады рабочих вскроют старый грунт и займутся асфальтированием, а также установкой дорожных знаков, нанесением разметок и строительством тротуара. По контракту предусмотрен ямочный ремонт 250 метров дорог в двух селах.
Одной из проблем жителей на ул. Новой в Пятиречье было подтопление подвалов домов. Раньше вода постоянно стекала с сопок Яблочного распадка прямо на территорию сельского стадиона и расположенного рядом с ним жилья. Недавно работники ИП Мун Ен Ги обустроили водоотводную канаву вокруг спортсооружения. И есть уверенность, что теперь этот вопрос уже не будет стоять на повестке дня.
Другой острой проблемой являются несанкционированные свалки, которые создают в основном сами жители сел. На их ликвидацию в 2016 году управление заключило четыре договора. Постепенно в селах наводится порядок. Конечно, контейнеров для сбора ТБО пока не хватает. Поэтому здесь временно установлено около 30 металлических емкостей для этих целей. Также в нынешнем году в Пятиречье и Чапланово смонтировано шесть площадок под контейнеры для сбора мусора.
На сегодняшний день жители двух сел заключили 195 договоров по вывозу бытовых отходов. Кроме того, теперь за чистотой следят два дворника, которые ежедневно убирают мусор в селах. Эти меры дали результат: в последнее время в Пятиречье и Чапланово стало значительно чище.
Фото с сайта администрации
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