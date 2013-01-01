В двух селах Холмского района отремонтируют часть дорог

По информации администрации муниципального образования, впервые в бюджете района для Чаплановского управления предусмотрены на эти цели более 5,6 млн рублей. Этой небольшой суммы хватит только на капремонт 300 метров ул. Речной в данном населенном пункте.

Муниципальная служба единого заказчика провела необходимые конкурсные процедуры и определила подрядчика. Компания уже приступила к обустройству кюветов. Затем бригады рабочих вскроют старый грунт и займутся асфальтированием, а также установкой дорожных знаков, нанесением разметок и строительством тротуара. По контракту предусмотрен ямочный ремонт 250 метров дорог в двух селах.

Одной из проблем жителей на ул. Новой в Пятиречье было подтопление подвалов домов. Раньше вода постоянно стекала с сопок Яблочного распадка прямо на территорию сельского стадиона и расположенного рядом с ним жилья. Недавно работники ИП Мун Ен Ги обустроили водоотводную канаву вокруг спортсооружения. И есть уверенность, что теперь этот вопрос уже не будет стоять на повестке дня.

Другой острой проблемой являются несанкционированные свалки, которые создают в основном сами жители сел. На их ликвидацию в 2016 году управление заключило четыре договора. Постепенно в селах наводится порядок. Конечно, контейнеров для сбора ТБО пока не хватает. Поэтому здесь временно установлено около 30 металлических емкостей для этих целей. Также в нынешнем году в Пятиречье и Чапланово смонтировано шесть площадок под контейнеры для сбора мусора.