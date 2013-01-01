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15 июня 12:18 / Происшествия / больницы / дети  

На Сахалине ребенок по время операции получил ожог

Угрозы для жизни маленького сахалинца, получившего незначительный ожог во время операции, нет, заверил региональный минздрав.

По информации ведомства, экстремальная ситуация возникла во время хирургического вмешательства в областной детской больнице. По предварительной версии, при проведении коагуляции сосудов искра попала на ткань, которой был обернут валик, фиксирующий ребенка. Врач, проводивший операцию, моментально оценил нестандартную ситуацию и предпринял меры по устранению очага опасности. Ребенок получил ожог в виде тонкой полосы в несколько сантиметров. Начатая процедура была доведена до конца. Ребенок находится в стабильном состоянии, под медицинским наблюдением.

О случившемся было незамедлительно доложено в управление Росздравнадзора по Сахалинской области, региональный минздрав. На место направлена комиссия ведомства. Ситуацию лично контролирует министр здравоохранения области Алексей Пак.

Проверкой данного факта занимаются соответствующие органы.

Теги  Дети Больницы

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