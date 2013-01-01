На Сахалине законсервируют последнюю угольную шахту
Суд объявил шахту «Ударновская» в Углегорском районе банкротом. Заседание Арбитражного суда состоялось 13 июня в Южно-Сахалинске.
С этого дня к своим функциям приступил назначенный конкурсный управляющий Александр Громов. Он же подписывает все финансовые документы, сообщают «Углегорские новости».
Должность директора шахты сокращена, техническое руководство предприятием возложено на технического директора, который подчиняется конкурсному управляющему.
Работники «Ударновской» в соответствии с законодательством о банкротстве и Трудовым кодексом РФ в ближайшее время получат уведомления об увольнении в связи с введением конкурсного производства. Зарплату они будут получать из средств, полученных от продажи имущества. И начнется консервация шахты.
По словам Громова, с 7 июня она находится в режиме простоя.
- Мне известно, что из-за этого работники недовольны размером зарплаты. Этот момент изучу более детально, тем более что я уже получил протест прокурора по данному вопросу, - подчеркнул он.
Громов также рассказал о принятых мерах по своевременной поддержке работников. С 14 июня начала действовать горячая телефонная линия для всего коллектива «Ударновской». Звонить можно в рабочее время с 09:00 до 17:00 по номеру 8-914-092-31-58. Если специалист не сможет ответить сразу, всем обратившимся обязательно перезвонят, когда будет собрана дополнительная информация. Звонок бесплатный.
Шахта «Ударновская» ООО «Сахалинуголь-6» начала работу в 1924 году. За 93 года здесь сменилось несколько поколений шахтёров. Часто дети шли по стопам отца.
«Ударновская» отличалась от других шахт. Коллектив бригады Аркадия Шалдыбина установил два всесоюзных рекорда по проходке. За это достижение в 1966 году Аркадию Яковлевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Переломной точкой в истории «Ударновской» стали события 2009 года. Из-за воспламенения метана и переноса горения на угольные пласты возник серьёзный пожар, шахту пришлось затопить. Восстановительные работы велись более года, и в июне 2010-го предприятие возобновило выдачу угля. Но последствия аварии не прошли бесследно. Простои, перебои с добычей, потеря оборудования — всё это способствовало накоплению долгов.
Мировая цена на уголь снизилась, и уголь «Ударновской», востребованный на экспортном рынке, упал в цене, что привело к убыткам. В результате многомиллионные долги запустили механизм банкротства: сначала — стадия наблюдения, а 13 июня суд вынес вердикт: шахта — банкрот.
К слову, сейчас «Ударновская» уже перешла на режим электропотребления в пределах уровня аварийной брони. Режим ограниченного электропотребления — следствие наличия просроченной задолженности за энергоресурс в размере свыше 88 млн рублей. Оплата, по сообщению пресс-службы ПАО «Сахалинэнерго», не осуществлялась в течение 1,5 года.
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