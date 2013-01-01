На Сахалине законсервируют последнюю угольную шахту

Суд объявил шахту «Ударновская» в Углегорском районе банкротом. Заседание Арбитражного суда состоялось 13 июня в Южно-Сахалинске.

С этого дня к своим функциям приступил назначенный конкурсный управляющий Александр Громов. Он же подписывает все финансовые документы, сообщают «Углегорские новости».

Должность директора шахты сокращена, техническое руководство предприятием возложено на технического директора, который подчиняется конкурсному управляющему.

Работники «Ударновской» в соответствии с законодательством о банкротстве и Трудовым кодексом РФ в ближайшее время получат уведомления об увольнении в связи с введением конкурсного производства. Зарплату они будут получать из средств, полученных от продажи имущества. И начнется консервация шахты.

По словам Громова, с 7 июня она находится в режиме простоя.

- Мне известно, что из-за этого работники недовольны размером зарплаты. Этот момент изучу более детально, тем более что я уже получил протест прокурора по данному вопросу, - подчеркнул он.

Громов также рассказал о принятых мерах по своевременной поддержке работников. С 14 июня начала действовать горячая телефонная линия для всего коллектива «Ударновской». Звонить можно в рабочее время с 09:00 до 17:00 по номеру 8-914-092-31-58. Если специалист не сможет ответить сразу, всем обратившимся обязательно перезвонят, когда будет собрана дополнительная информация. Звонок бесплатный.