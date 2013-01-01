Бизнесмены высоко оценили Дальневосточный МедиаСаммит–2017

По мнению бизнесменов, Дальневосточный МедиаСаммит в этом году значительно расширил формат, вышел на новый уровень и стал местом диалога о развитии макрорегиона.

Он превратился из отраслевой конференции для СМИ в новую коммуникационную площадку для представителей бизнеса, власти и средств массовой информации. В этом году в программе форума было много секций, интересных предпринимателям, на которых они могли в режиме реального времени задать волнующие их вопросы представителям региональных и федеральных органов власти и получить ответы. Об этом сообщили бизнесмены, принявшие участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 состоялся 8-10 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском и объединил на своей площадке около 5 тыс. участников и 300 экспертов. В рамках мероприятия прошли более 100 секций. В этом году МедиаСаммит значительно изменил формат. Интерес к участию в форуме проявили не только представители крупнейших федеральных изданий и региональных холдингов, делегации иностранных журналистов, эксперты в сфере массовых коммуникаций, но и представители федеральных органов государственной власти, а также губернаторы всех регионов Дальневосточного федерального округа. Впервые в нем участвовали вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также гостями МедиаСаммита стали руководители фонда развития Дальнего Востока, корпорации развития Дальнего Востока, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Активное участие в форуме приняли бизнесмены, которые смогли в режиме реального времени обсудить интересующие вопросы с представителями региональных и федеральных органов власти, в частности о развитии дальневосточного региона, ТОР, СПВ, программе «Дальневосточный гектар» и др.

— Дальневосточный МедиаСаммит стал более масштабным и представительным. Около 5 тысяч зарегистрированных участников. Сменились темы обсуждения, а информационное поле активно расширяется. Больше журналистов и медийных фигур, новостных поводов. Следующим шагом может стать развитие в сторону стран АТР, для этого важно приглашать больше коллег из Китая, Южной Кореи, Японии – тех стран, с которыми мы сегодня развиваем экономические связи. Ведь важной частью экономического партнерства должны стать связи информационные, — сказал директор по развитию ДНС Константин Богданенко.

По мнению председателя Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексея Тимченко, МедиаСаммит интересен бизнесу новой информацией и формами ее подачи.

- Чем больше предприниматель получает информации, тем лучше, тут сталкиваются разные точки зрения — власти, бизнеса, общества, средств массовой информации. Но, если говорить более глобально, мне кажется, что основное направление, на которое должен ориентироваться саммит, – это нахождение общего языка между бизнесом и СМИ, формирование постоянного двустороннего диалога, от которого будут выигрывать все. Как показали некоторые круглые столы, которые прошли в рамках форума, это достаточно сложный процесс. При этом важно, чтобы бизнес и средства массовой информации начали друг друга понимать, чувствовать взаимные интересы и более эффективно работать для развития экономики Дальнего Востока.

Кроме этого, МедиаСаммит – это новые контакты. Человек, приходя на мероприятие, где большое количество интересных лиц, лидеров общественного мнения, ведущих журналистов, в том числе нашей страны и края, заводит новые знакомства для бизнеса и общения. Считаю, что многим предпринимателям, работавшим на площадках МедиаСаммита, было полезно общение с представителями власти как региона, так и федерального центра. Например, в рамках круглых столов, где выступал полпред Юрий Трутнев, прошло обсуждение многих насущных вопросов развития нашего региона: это «дв-гектар», инвестиции, развитие ТОР и Свободного порта — бизнес видел отношение власти и понимает свою роль в этих процессах, возможность своего участия в развитии экономики региона и социальных проектов на его территории, - отметил Алексей Тимченко.

— На МедиаСаммите больше говорят правды, острее говорят. Бизнесмен на таком мероприятии может получить больше информации, чем на официальных форумах. Я был на пленарном заседании, где принимал участие полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, где у бизнесменов была возможность задать любые интересующие вопросы и получить на них ответы. Когда есть возможность спросить о том, что тебя волнует, это всегда интереснее, чем когда тебе говорят, что тебя должно волновать. Участниками форума стали люди, которым это действительно нужно. И, безусловно, уровень саммита в этом годы значительно вырос. И тот факт, что в нем приняли участие представители федеральных органов власти, только подтверждает это, — сказал управляющий директор некоммерческого партнерства «Современный бизнес — Приморью» Дмитрий Ямщиков.

Председатель ассоциации резидентов Свободного порта Владивосток Антон Скорик счел интересным общение с представителями Минвостокразвития, с корпорацией развития Дальнего Востока и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

— Представители нашей ассоциации стали участниками секции «Возможности для иностранных инвесторов. Инструменты развития». Мы обсудили проблемы развития Дальнего Востока, создание новых механизмов поддержки бизнеса, вопросы привлечения иностранных инвестиций в ДФО и выстраивание конструктивного диалога со СМИ. Дальневосточный МедиаСаммит стал отличной коммуникационной площадкой, - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, что уже началась подготовка к Дальневосточному МедиаСаммиту-2018. Планируется, что он пройдет 7-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Главным организатором Дальневосточного МедиаСаммита выступит Приморское отделение Союза журналистов России. Оргкомитет форума уже приступил к разработке повестки саммита и формированию предварительного списка приглашенных экспертов.