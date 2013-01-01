Водители внедорожников предпочитают парковку на тротуарах в Южно-Сахалинске

Перекресток улиц Чехова и Курильской – огромный синий джип взобрался на узкий тротуар всеми колеса. Его хозяин, видимо, хотел посмотреть, поместится ли. А может, такой тротуар тротуаром и не считается?

А этот «красавец» встал на площадке перед кафе на улице Емельянова. Проигнорировав свободные места на парковке. Наверное, рассуждал так: выехать отсюда такому длинному автомобилю будет гораздо проще, чем с парковки. Места здесь много, никому не мешаю: кому надо, обойдут и объедут со всех сторон. Так зачем мучиться?

Вот только если так будет рассуждать каждый водитель, во что превратится тротуар?

Напоминаем, что парковка автомобилей на тротуарах является нарушением Правил дорожного движения РФ и влечет административную ответственность в соответствии с п. 3, п. 6 ст. 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф за такое нарушение составляет 1 тыс. рублей. Кроме того, дополнительно сотрудники ГИБДД могут задержать транспортное средство, поместив его на штрафстоянку (часть 1 статьи 27.13 КоАП). То есть, кроме штрафа, водителю придется оплатить стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке.

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