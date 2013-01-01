На Сахалине поработала мобильная приемная президента России

Мобильная приёмная главы государства провела работу в Сахалинской области.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», выездное мероприятие проходило под руководством начальника управления информационного и документационного обеспечения президента России Сергея Осипова. Были рассмотрены обращения нескольких жителей Корсаковского района и Южно-Сахалинска, поступившие ранее в приемную главы государства и затрагивающие интересы большого числа людей.

Жительница портового города Анастасия Потапова написала в приемную президента неделю назад. Женщина обратилась с просьбой об асфальтировании территории детского сада №8 в Корсакове и установке спортивных комплексов.

- В данное дошкольное учреждение ходит моя дочь, сейчас мы в ожидании второго малыша, который пойдет сюда же. Наша семья очень довольна работой персонала детсада, условиями внутри здания. Но на то, в каком состоянии находится территория, без слез не взглянешь. О разбитый асфальт дети спотыкаются и ранят ноги. Нет здесь и места для занятия физкультурой, - посетовала женщина.

Как пояснил глава Корсаковского района Александр Рудаков, уже этим летом здесь развернется большой фронт работ. Местные власти планируют установить 14 единиц уличного спортивного и игрового оборудования. Уже в следующем году начнется капремонт фасада здания, а затем асфальтирование территории. О наболевшей проблеме корсаковского села Новиково рассказала его жительница Вера Русакова. На тысячу сельчан здесь не предусмотрено ни одного медпункта. - До ближайшей поликлиники 50 км. В случае чрезвычайного происшествия получить быструю медицинскую помощь невозможно. Просим оказать содействие в открытии в селе фельдшерско-акушерского пункта, - обратилась женщина. О ходе решения вопроса рассказал принимавший участие в работе передвижной комиссии министр здравоохранения региона Алексей Пак. - Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поставил задачу построить в селах современные удобные ФАПы. Были определены 14 населенных пунктов, в их числе и Новиково. Работы начнутся уже в июне текущего года, и осенью объект будет запущен в работу. ФАП в Новиково построят по типовому проекту. Он будет иметь лечебную часть и жилую. Так что это будет не просто здравпункт, здесь будут предусмотрены комнаты для проживания медработников, - подчеркнул министр. За один день мобильная приемная главы государства рассмотрела шесть обращений островитян, поступивших на имя главы государства. В основном они касались вопросов благоустройства дворов, ремонтов фасадов, строительства детских площадок и скверов.

- Практика таких выездных приемов граждан очень полезна. Это дает возможность увидеть, что именно волнует человека. Все обозначенные жителями проблемы сейчас находятся в стадии решения как на муниципальном, так и на региональном уровне. По всем обращениям были приняты решения, установлены сроки их исполнения. Ход реализации мер взят на контроль, - подчеркнул руководитель аппарата губернатора и правительства области Александр Дерновой. - Я нахожусь в Сахалинской области не в первый раз. Замечаю, как динамично развивается регион. Идет масштабное строительство жилья, реконструируются дороги. Вопросы, которые были озвучены сегодня сахалинцами, имеют, скорее, локальный характер, но они очень важны для людей и должны быть услышаны. Такую обратную связь и дает мобильная приемная президента. Ведь основной смысл ее работы в том, чтобы ни одна просьба не осталась без ответа, - отметил в завершение Сергей Осипов. В целом гость положительно оценил итоги работы региональной приемной президента и отметил, что подобная практика выездных встреч будет продолжена. Все вопросы, заданные в ходе выездного мероприятия, будут находиться на контроле правительства и губернатора островного региона.