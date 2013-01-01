Троих сахалинцев задержали во время операции «Путина-2017»

На Сахалине возбудили уголовное дело на троих сахалинцев, обвиняемых в браконьерстве.

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, их задержали в рамках операции «Путина-2017» на реке Лютоге в Анивском районе. К моменту задержания мужчины успели выловить 63 хвоста симы. Полицейские изъяли добычу, а также две ставные сети и резиновую лодку.

Нарушителям инкриминируется незаконный вылов водных биологических ресурсов.