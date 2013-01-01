Сотрудники уголовного розыска Долинского отдела полиции по горячим следам раскрыли кражу кредитной карты.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», о пропаже кредитной карточки стражам порядка заявил 14 июня житель райцентра. По его словам, с нее исчезли также 97 тыс. 648 рублей.

По информации регионального управления МВД России, мужчина пригласил к себе домой компанию друзей на выпивку. Когда заканчивался алкоголь, хозяин квартиры посылал одного из собутыльников в магазин за очередной порцией спиртного со своей кредитной картой. Наконец, настал тот момент, когда доза выпитого превысила все нормы и хозяин квартиры уснул, чем и воспользовался один из участников застолья. Он похитил кредитку, обналичил ее в одном из ювелирных магазинов города, купив золотые изделия на 97 тысяч рублей, поехал в Южно-Сахалинск, заложил их в ломбарде за 37 тыс. рублей и вернулся в Долинск.

Теперь сахалинец стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в краже. Кстати, в его биографии уже есть судимость по этой же статье УК РФ. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.