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Картографические крестины

Вид на мыс Утренний (предлагаемое название) со склона мыса Победный через бухту Ильичёва (предлагаемое название) о. Юрий Малой Курильской гряды

Сахалинцам предлагают выразить свое мнение о названиях для географических объектов в нашей области

Приглашение к обсуждению

Имена для еще 10 безымянных островов, мысов и скал в Охотском море и Тихом океане предложило региональное отделение Русского географического общества. Присланные им документы недавно рассмотрел думский комитет по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению.

Депутаты предложили островному парламенту принять постановление, согласно которому свое мнение об инициативе представителей РГО смогут высказать все желающие жители области. Условия такого своеобразного голосования просты: в срок до 20 августа отзыв требуется направить на электронный адрес reglament@dumasakhalin.ru либо на официальный сайт Сахалинской Думы в рубрику «Нам важно ваше мнение».

Не забыли народные избранники и о тех островитянах, у кого нет доступа к компьютеру или интернету. Им предлагается высылать письма по адресу: 693009, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 на имя председателя названного выше комитета Натальи Коршуновой. В своем сообщении каждому из участников обсуждения обязательно нужно указать фамилию, имя и отчество, адрес места жительства в Сахалинской области, а также согласие, либо, наоборот, несогласие с предложениями по наименованию объектов.

На вкус и на цвет, как известно, товарищей нет. Тем не менее, каждый из пожелавших оценить то или иное название должен учитывать требования, которые обычно применяются при имянаречении объектов. Например, необходимо учитывать наиболее характерные признаки и географические особенности конкретной местности, особенности жизни его населения. Вдобавок имя должно состоять не более чем из трех слов и вписываться в уже существующую систему подобных названий. Есть и ограничение – нельзя присваивать схожие наименования нескольким однородным географическим объектам, расположенным в границах одного административно-территориального образования. В общем, прежде, чем послать свой отзыв в облдуму, предстоит его тщательно обдумать и обосновать.

От Верблюда до святых

Кстати, первый из обсуждаемых ныне объектов экспедиции РГО обследовали дважды – в 2014 и 2016 годах. Безымянная пока десятиметровая в высоту скала расположена у северо-запада Малой Курильской гряды и имеет площадь в 100 кв.м. Ей предложено наименование «Верблюд» за характерный профиль, который и впрямь напоминает об одногорбом «крейсере пустыни».

Следующими внимание исследователей привлекли два мыса на необитаемом острове Юрий, который, в свою очередь, также входит в состав Малой Курильской гряды. Их планируется назвать Вечерним и Утренним, так сказать, по аналогии – на Юрии уже есть мыс Северный, а впоследствии, возможно, появится и мыс Южный. На этом же острове сахалинские географы намерены дать еще одному мысу имя «Победный», напоминая таким образом о победе СССР над милитаристской Японией в 1945 году.

О минувшей войне должны напомнить и два самых крупных острова, находящихся в той же Малой Курильской гряде. Одному из них рекомендовано присвоить название «Ялта», отметив таким образом исторические, 1945 года Ялтинские соглашения СССР, США и Великобритании. Как известно, они не только определяли послевоенное мироустройство, но и условия вступления Советского Союза в войну с Японией, а также возвращения нашей стране Южного Сахалина и передачу Курильских островов. Учли географы и то обстоятельство, что Ялта является городом-побратимом Южно-Сахалинска.

А вот расположенному по соседству острову планируется присвоить имя «Зорге» в честь выдающегося разведчика прошлого века, сумевшего сообщить ценнейшую информацию о том, что Япония не станет нападать в 1941 году на Советский Союз. В итоге удалось перебросить часть советских войск с востока на запад для обороны Москвы и последующего контрнаступления на фашистов. Разоблаченному в том же году и казненному в 1944-м Рихарду Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В его честь в нашей стране названы улицы и скверы в городах, школьные музеи и корабли, выпущены специальные почтовые марки, сооружены многочисленные памятники. Теперь же на карте должен появиться и остров Зорге.

В западной части Малой Курильской гряды после одной из экспедиций сахалинские географы решили наречь один из малых островов «Клитин». Таким образом они решили почтить память своего земляка Андрея Клитина. Этот ученый СахНИРО известен многим жителям нашей области еще и как краевед, путешественник, писатель и фотограф.

Сразу трем географическим объектам в этом же районе решено присвоить имена святых. Остров Святителя Иннокентия должен воздать должное трудам выдающегося общественного деятеля и ученого-этнографа, первого православного епископа Камчатки, Якутии, Приамурья и северной Америки, известного в миру как Иван Попов-Вениаминов. С этим объектом, причем, не только географически, связан находящийся поблизости другой остров. Его предложено именовать в честь сподвижника и современника названного епископа. Но теперь речь идет о Святителе Николае Японском, основателе православной церкви в соседней стране, положившем также начало и отечественному японоведению. А вот расположенной рядом скале планируется дать имя Тихона Задонского – богослова и крупнейшего православного просветителя XVIII века.

Этапы долгого пути

В материалах, присланных в облдуму из регионального отделения РГО, отмечается: инициативы по имянаречению являются частью большой работы, начатой еще в 2010 году. Именно тогда в приложении к Уставу Сахалинской области впервые были перечислены более восьми десятков островов, входящих в состав нашего региона. Однако сахалинские географы-общественники решили, что ограничиваться уже сделанным нельзя. Они обратились в Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие (ФГУП «ДВ АГП» в Хабаровске) с предложением – еще точнее определить территорию Сахалинской области, включая Курилы. Спустя год выяснилось, что Курильский архипелаг составляет более 1,6 тысячи географических объектов, из которых лишь 178 имеют названия.

Следующий шаг был вполне закономерен. Представители региональной организации РГО обратилась к губернатору области с предложением начать работу по присвоению наименований различным островам, мысам и скалам. Они прямо указывали в своем письме: «Географические названия служат не только для отличия одного объекта от другого, но несут важную просветительскую функцию, являясь частью исторического и культурного наследия нации. Они помогут воспитанию чувства патриотизма у ныне живущих и будущих поколений россиян…» Инициативу общественников областные власти поддержали, вскоре были организованы экспедиции на Курилы. По их итогам в Сахалинскую Думу поступили первые предложения по имянаречению, и к работе подключились островные законодатели.

Объективности ради заметим, что эта важная и нужная работа не всегда заканчивается успехом. Например, в прошлом году эксперты Росреестра по разным причинам забраковали 8 из 15 названий, предложенных географами-обществениками и поддержанных сахалинскими парламентариями. Окончательное же решение в феврале нынешнего года приняло российское правительство. Согласно его распоряжению № 233-р, на картах страны появятся мыс Апостола Андрея Первозванного, острова Генерала Деревянко и другого талантливого полководца – Гнечко, а также остров Фархудинова, названный в честь сахалинского губернатора. Состав Большой Курильской гряды теперь есть остров Громыко, нареченный в память о выдающемся советском дипломате, и остров Щетининой – первой в мире женщины, ставшей капитаном дальнего плавания.

Остается добавить, пожалуй, лишь одно: после того, как сахалинцы выскажут свое мнение о предложениях регионального отделения РГО, облдума должна подготовить документ, который и направят на последующую экспертизу в Росреестр. И, судя по всему, решение о будущем наименовании пяти островов, трех мысов и двух скал на Курилах принимать придется уже после осенних выборов – новому созыву островного парламента.

Теги  Названия Законотворчество География
Автор текста: Сергей Сактаганов

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