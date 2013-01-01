Количество заключенных договоров на пользование «дальневосточными гектарами» в Сахалинской области приблизилось к 4 тысячам.

По этому показателю островной регион сохраняет одну из лидирующих позиций на Дальнем Востоке. Больше земельных участков – около 5 тысяч - гражданам предоставили лишь в Хабаровском крае. На третьем месте расположилось Приморье.

Всего за год действия программы «Дальневосточный гектар» в уполномоченные органы Сахалинской области для получения на ее территории земельных участков было подано 11 тыс. 387 заявлений. Для сравнения: в Приморье – 36 тыс. 676, в Якутии – 17 тыс. 802 заявления и в Хабаровском крае – 14 тыс. 272. По статистике, подавляющее большинство - около 90% желающих взять наделы на Сахалине – местные жители и только 10% – представители других регионов.

В результате обработки заявлений к настоящему времени в области заключено 3 тыс. 922 договора на безвозмездное пользование землями на общей площади 2 тыс. 831 гектар. Наибольшим спросом пользуются «дальневосточные гектары» на юге Сахалина. 866 договоров на их предоставление заключено в Корсаковском районе (большая часть – в окрестностях сел Соловьевка и Охотское), по 400 с лишним – в Анивском (села Песчанское и Таранай) и Невельском городских округах. Популярны у жителей также участки в Долинском и Холмском районах.

Около половины получателей «дв-гектаров» на Сахалине еще не определились с видом деятельности. Согласно федеральному закону, у островитян на это есть один год. А вот у другой значительной по количеству группы пользователей земель, которая составляет 36%, уже намечены конкретные цели – заняться личным подсобным хозяйством, построив на участках дома. Непосредственно под возведение собственного жилья наделы взяли 13,5% заявителей, еще 3% хотят вести туристско-рекреационную деятельность.

Для получателей «дальневосточных гектаров» в Сахалинской области сегодня действуют более 50 мер поддержки . Среди них - субсидии в размере 50 процентов текущих лизинговых платежей на сельхозтехнику (не более 500 тысяч рублей на 1 гектар), гранты в размере 100 тысяч рублей на приобретение семенного материала картофеля, овощных или кормовых культур, минеральных удобрений, известняковой муки и сельскохозяйственных животных.

Этими видами помощи уже воспользовались 59 жителей региона. 52 человека получили в лизинг на льготных условиях 93 единицы сельхозтехники (тракторы «Беларусь», картофелесажалки, картофелекопалки, плуги, косилки, фрезы, бороны, разбрасыватели удобрений). За получением грантов на разведение крупного рогатого скота, приобретение семенного материала и пчелосемей обратились 7 хозяйств, расположившихся на землях «дальневосточных гектаров».

По поручению губернатора Олега Кожемяко региональное правительство сейчас рассматривает возможности для расширения перечня видов поддержки тех, кто получил на Сахалине бесплатные участки. В частности, речь идет о том, чтобы использовать областные гранты на аренду сельскохозяйственной и строительной техники, закупку стройматериалов, бурение скважин под воду, а также услуги кадастровых инженеров. С такой инициативой недавно выступил начинающий сельхозпроизводитель из Смирных Алексей Новиков. Напомним, она была озвучена в ходе пленарного заседания Дальневосточного МедиаСаммита и получила поддержку со стороны вице-премьера российского правительства и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Одобрено было и еще одно предложение – создать на базе одного или нескольких районов центрального Сахалина машинно-техническую станцию, где фермеры могли бы брать в аренду тяжелую сельхозтехнику для обработки земель.

Еще ряд инициатив, связанных с мерами господдержки получателям «дальневосточных гектаров», касается снижения для них стоимости технологического присоединения к энергетической и инженерной инфраструктуре.