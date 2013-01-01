Семья с 8 детьми из Кемеровской области проедет по Сахалину с концертами

Семья Кузнецовых из города Гурьевска Кемеровской области, в которой воспитываются 11 детей, приедет в июле на Сахалин, чтобы выступить с концертами и поделиться богатым жизненным опытом.

У супругов шестеро мальчиков и пятеро девочек от 7 до 28 лет. Каждый член семьи занимается творчеством, все вместе они – коллектив «Радуга». С концертами по городам и весям они объездили уже полстраны, но всё больше в европейской части. На Дальний Восток отправляются впервые, рассказала РИА «Сахалин-Курилы» мать семейства Татьяна Кузнецова.

Творческим путешествиям Кузнецовых уже больше десяти лет. Колесить по стране они начали с 2006 года, когда губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подарил им 13-местную «Газель». Автобус Кузнецовы уже поменяли, старенький продали и, добавив своих денег, купили новый.

С концертами они побывали в Казахстане, Киргизии и даже в Германии. Турне по Дальнему Востоку начнут 27 июня. По пути до порта Ванино за девять дней им предстоит дать пять концертов: в Тайшете, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Хабаровске. На Сахалин семья собирается не полным составом, трое старших детей не смогут поддержать родных из-за занятости на работе. В итоге на остров едет дружная компания – мама, папа, восемь детей и четверо друзей.

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Кузнецовы выступают с танцами, песнями, стихами собственного сочинения. В День семьи, любви и верности, 8 июля, они выступят в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина в Южно-Сахалинске, проведут встречу-беседу со всеми желающими в городской библиотеке имени Кузнецова, а 13 июля такая же встреча, только более широкого формата, пройдёт в областной библиотеке.

- Мы приглашаем всех желающих, ответим на любые вопросы. Нам без разницы, о чём говорить, мы как ходячая энциклопедия, много чего знаем. Готовы поделиться опытом воспитания детей, рассказами о своих путешествиях и ещё много чем, - сказала Татьяна Кузнецова.

Кузнецовы – опытные путешественники, жить планируют в палатке. - Нам, кроме палатки, ничего не нужно. Медведей мы не боимся, у нас они тоже есть. Мы живём в сосновом бору, который плавно переходит в тайгу, так что косолапые у нас прямо под боком, - сказала Татьяна. Пока семья ограничится только южной частью Сахалина. – Мы планировали добраться до севера, но почитали отзывы в Интернете, и как-то расхотелось. Но на месте мы ещё пообщаемся с людьми, и, если нам будут рекомендовать север острова для путешествия, то, конечно, съездим, - поделилась Татьяна. На Сахалине путешественников с материка интересует прежде всего природа: водопады, горы, термальные источники. Уже два года Татьяна не работает, а до этого занимала пост начальника отдела туризма в местной спортивной школе. Кстати, сейчас на этом посту её заменяет старший сын. А мать всё свободное время посвящает младшим детям, а ещё недавно - и строительству домашнего спортивного зала. После путешествия по Сахалину семья отправится в Монголию, там запланировано несколько концертов, один из которых пройдёт в столице - Улан-Баторе. А оттуда – домой.