Уравновешенный Рекс
Щенком пес попал под машину. Он перенес несколько сложных операций, но полностью восстановился и ищет дом
Жительница Южно-Сахалинска Евгения Михайловна – добрая женщина. Мимо чужой беды никогда не пройдет. Так случилось и в истории с Рексом. Зимой она приглядывала за дачей родственницы и заметила, что на стройке рядом живут дворовые собаки – взрослые и совсем еще малыши. Евгения Михайловна начала приносить им что-нибудь вкусненькое.
Однажды, когда она возвращалась на автобусную остановку, один щенок увязался за ней. Как ни отгоняла его, пес не хотел уходить.
– Разговариваю на остановке с соседкой и тут слышу – визг, писк! – вспоминает женщина. – Оборачиваюсь, щенок лежит, покалеченный, весь в крови. Машина та даже не притормозила, сшибла и дальше поехала.
Евгения Михайловна взяла щенка на руки и понесла обратно на стройку. Прораб пообещал, что отвезет бедолагу в ветлечебницу, но пес из последних сил вырвался и забился под пол недостроя. Выудить оттуда его удалось лишь на третьи сутки.
В клинике Рекса успешно прооперировали, «отремонтировали» лапку, челюсть. Евгения Михайловна взяла его к себе, но дома у нее живет довольно крупная и очень ревнивая хаски. По этой причине Рексу пришлось переехать в сараюшку.
– Я перенесла инфаркт, – рассказала Евгения Михайловна. – Мне нужно ложиться в больницу на реабилитацию, а я даже холтер не могу себе поставить. Его же спокойно надо носить, а я с Рексом гуляю по три раза на дню.
Она заверила, что Рекс уже полностью восстановился, бегает, будто и не было травм. Хозяйка просит добрых людей откликнуться и приютить пса.
– Он очень хороший, спокойный, дружелюбный, любит детей, – добавила южносахалинка.
Фото предоставлено волонтерами
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