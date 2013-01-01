Уравновешенный Рекс

Жительница Южно-Сахалинска Евгения Михайловна – добрая женщина. Мимо чужой беды никогда не пройдет. Так случилось и в истории с Рексом. Зимой она приглядывала за дачей родственницы и заметила, что на стройке рядом живут дворовые собаки – взрослые и совсем еще малыши. Евгения Михайловна начала приносить им что-нибудь вкусненькое.

Однажды, когда она возвращалась на автобусную остановку, один щенок увязался за ней. Как ни отгоняла его, пес не хотел уходить.

– Разговариваю на остановке с соседкой и тут слышу – визг, писк! – вспоминает женщина. – Оборачиваюсь, щенок лежит, покалеченный, весь в крови. Машина та даже не притормозила, сшибла и дальше поехала.

Евгения Михайловна взяла щенка на руки и понесла обратно на стройку. Прораб пообещал, что отвезет бедолагу в ветлечебницу, но пес из последних сил вырвался и забился под пол недостроя. Выудить оттуда его удалось лишь на третьи сутки.