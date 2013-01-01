Коров на Сахалине перевели на пастбища

В сельскохозяйственных предприятиях Сахалинской области в июне на летние доильные площадки перевели крупный рогатый скот молочного направления.

По информации регионального минсельхоза, всего на пастбища вышло более 10 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе около 5 тысяч – мясного направления.

В хозяйствах специалисты провели подготовительные работы: накрыли пленкой летние доильные площадки, отремонтировали загоны и оборудовали места для водопоя.

Благоприятные условия летне-пастбищного периода положительно отразились на продуктивности. Суточный надой одной фуражной коровы в сельхозпредприятиях составляет сегодня 17,0 кг молока, что на 2,5 кг выше показателя прошлого года. Наибольшие удои получают в СПК «Соколовский» - 21,2 кг, АО «Совхоз «Заречное» - 20,6 кг.

Выше уровня прошлого года результаты в совхозах «Корсаковский» (16,8 кг), «Южно-Сахалинский» (16 кг), ООО «КХ «Огоньки» (15,4 кг), ООО «Север» (14,6 кг).

Летне-пастбищный период в сельхозпредприятиях области продлится до середины октября.