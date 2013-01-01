Дикая польза

Новое учреждение, которое планируют создать на Сахалине, спасет много звериных жизней и позволит разнообразить нашу островную фауну

Бурые сиротки

На Сахалине скоро появится Центр акклиматизации диких животных. Губернатор островного региона Олег Кожемяко поручил министерству лесного и охотничьего хозяйства подготовить все необходимые для этого документы. В Центре завезенные с материка звери будут привыкать к жизни на острове. Кроме этого, на его базе планируется создать все условия для реабилитации зверей, попавших в беду. Специалисты областного минлесхоза знают много историй, когда лесным животным требовалась передержка или лечение. Они могут рассказать, как тяжко приходилось зверям и птицам из-за того, что на острове, по сути, их негде ни держать, ни выхаживать. – Одна из последних таких историй произошла буквально месяц назад, – рассказал начальник отдела организации деятельности особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев. – В Охе браконьеры убили медведицу. Сиротами остались два медвежонка. Они были слишком малы, чтобы выжить в лесу без матери, – на тот момент им было всего около трех месяцев от роду. Малышей было решено изъять из дикой природы. Оставлять их в лесу – означало приговорить к голодной смерти.

Вариантов немного

Сотрудники министерства начали думать, куда пристроить сироток. Вариантов, на самом деле, оказалось не так уж и много. Единственный на острове зоопарк, что расположен в Южно-Сахалинске, брать детенышей бурых медведей отказался. Ответили, что мест нет. Напомним, буквально в прошлом году Сахалинский зооботанический парк уже приютил медвежонка Юльку. Ее «предприимчивый» сахалинец незаконно изъял из дикой природы, держал во дворе на цепи. Позже, когда подросший мишка стал доставлять слишком много хлопот, пытался продать зверя по объявлению. – Охинских медвежат мы предлагали зоопаркам на материке, – говорит Данила Дударев. – Но и там нам ответили, что медведи им не нужны. Их можно понять, содержание даже одного такого крупного хищника – дело затратное. А у нас их еще и двое. Данила Дударев рассказал, что, оказывается, государственные зоопарки разных стран объединены в некую сеть. Они обмениваются информацией и животными, договариваются. Получается, нашими медвежатами не заинтересовалось ни одно подобное учреждение в России.

Недолгая радость

Луч надежды пристроить косолапых забрезжил, когда на предложение откликнулся зоопарк города Ташкента. Но радость была недолгой. Когда выяснилось, какие документы нужно собрать для отправки зверей на новое место жительства, у сотрудников минлесхоза опустились руки. – В списке необходимых документов были разрешения на транспортировку, выданные Евросоюзом, разрешения Узбекистана на ввоз животных, разрешения от служб Российской Федерации на их вывоз, ветеринарные заключения международного образца и много чего еще. Даже если б мы начали собирать весь этот пакет, писать запросы и ждать ответы, за это время медвежата успели бы стать большими медведями. Сейчас малышей на карантин все же согласился взять наш зооботанический парк. Приютили сирот всего на месяц. Доставку зверей в зоопарк и их передержку помогали осуществлять и охинские, и южно-сахалинские неравнодушные охотники. – Конечно, такого быть не должно, – комментирует ситуацию Данила Дударев, – но у нас просто не было другого выбора. Появление Центра акклиматизации полностью снимет проблему – где нам подращивать осиротелых медвежат, перед тем как выпустить их в дикую природу, где выхаживать раненую пернатую дичь и прочее. Кстати, о птицах сотрудник минлесхоза упомянул не случайно. – Пару недель назад в Хомутово подобрали раненого лебедя-кликуна, – вспоминает Дударев. – Звонят мне и говорят: «Данила Викторович, помоги!» А чем я могу помочь? Был бы Центр, был бы другой разговор. С лебедем, кстати, все хорошо. Мы уговорили зоопарк передержать птицу.

Обновить кровь

Как будет работать новый Центр? Государственное бюджетное учреждение должно подчиняться министерству лесного и охотничьего хозяйства региона. Планируется, что за охотпользователем закрепят определенную территорию лесного фонда. Запустить Центр хотят к 2019 году, однако есть основания полагать, что учреждение заработает раньше. В министерстве уже определились, какие виды животных завезут на Сахалин в первую очередь. Это лоси, маралы и пятнистые олени. Примерно по 30 голов каждого вида. Потомство можно будет выпускать в дикую природу. Также рассматривается возможность содержания дикого кабана в вольерах. Что касается тех животных, которые уже обитают на острове, им соседство с себе подобными пойдет только на пользу. Например, депрессивной сахалинской популяции лосей сегодня обновление крови просто необходимо. Если эта мера поможет увеличить численность популяции до необходимых значений, не исключено, что в будущем на лося даже разрешат охотиться. Специалисты понимают: не все звери, которых планируется завезти, смогут жить на Сахалине в дикой природе. Если лось и марал, к примеру, доказали свою жизнеспособность, кабанов и пятнистых оленей придется постоянно содержать в Центре в так называемых полувольных условиях. Без помощи человека они просто не выживут. Кстати, кабанов в свое время у нас уже пытались акклиматизировать. Ничем хорошим эта история не закончилась, зверя сгубили наши сахалинские снега. Первый этап создания Центра – объявление конкурса на подготовку научного обоснования. Специализированные организации, институты охотхозяйства рассчитают все нюансы: какой площади должны быть вольеры для каждого вида животных, что необходимо учитывать при их акклиматизации, и главное – сколько именно голов нужно завезти на Сахалин.

Возвращение в лес