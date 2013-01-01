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09:00 / Социум / мода / одежда  

Лето в мюлях

Фуксия, объемные плечи и обувь Людовика XIV… Что стилисты рекомендуют носить в теплый сезон?

Стильная цыганщина

80-е называли самой дикой и безвкусной декадой прошлого века, но именно они сегодня правят бал. Нарочито объемные плечи, ультрамини, брюки-бананы, люрекс – подобные вещи пополняют гардеробы модниц.

Одновременно на пике – стилистика Марии Антуанетты. Жаккардовые ткани, корсеты, вышивка, бантики и оборочки – можно не бояться тотальной женственности.

Предыдущий теплый сезон прошел под знаком пастельной цветовой гаммы. Нынешним летом следует отдавать предпочтение насыщенным оттенкам. Особенно популярен розовый – от нежно-пудрового до ядерной фуксии. Любительницам этого цвета можно будет отвести душу, покупая девичьи наряды не только дочкам и племянницам, но и себе.

В моде – запрещенные сочетания цветов. Розовый с красным, розовый с фиолетовым – еще одна дань

80-м. Раньше дурным тоном считалось совмещать голубой цвет с каким-то еще, выходящим за рамки холодной гаммы. Сегодня же можно смело надевать, например, бирюзовые вещи с оранжевыми.

Что касается принтов на тканях, в тренде полоска, горох, цветы. Подобные рисунки всегда популярны, но в каждом сезоне приобретают свои особенности. Этим летом горох может быть белым, а может и цветным, но непременно на черном фоне. Полоска становится агрессивной – горизонтальная и вертикальная одновременно, широкая и узкая, суперъярких цветов. В цветочном принте два главных направления: откровенная цыганщина, которая больше подойдет брюнеткам, или наивная геометрия 60-х – для девушек со светлыми волосами.

Не так давно дурновкусием считалась блестящая надпись Dior на всю грудь. Теперь же броские лого и слоганы – один из главных трендов. Можно смело надевать майки, футболки, кепки и другие предметы гардероба с кричащими надписями, названиями брендов, оригинальными высказываниями.

Разбавить женственность

Стилисты одного из самых главных модных журналов планеты – Vogue – советуют женщинам непременно обзавестись брючным костюмом. Представительницы прекрасного пола в такой одежде выглядят особенно элегантно, женственно и хрупко. К слову, вместо жакета на теплый сезон можно выбрать удлиненный жилет. Нынешним летом актуальны необычные варианты костюмов – с гипертрофированно большими плечами или лацканами, слишком высокой или низкой застежкой, двубортные или с рукавами-буфами...

Не обойтись летом и без классической футболки-поло. Но в нынешнем сезоне этот предмет гардероба должен иметь какую-то изюминку – провокационную надпись, капюшон или оригинальный принт.

Смелые модницы могут носить короткие летние топы поверх других изделий – к примеру, простых рубашек с длинными рукавами. Такой тренд подойдет для прохладной погоды и привнесет в наряд оригинальную многослойность.

Также модницам следует обратить внимание на кукольные платья в стиле baby-doll. Наряды нежных пастельных цветов, удачно подчеркивающие талию и щедро украшенные оборками, создают противовес популярной ныне агрессивной стилистике 80-х.

Любительниц женственного стиля порадует не сходящий с подиумов тренд на открытые плечи. Но нужно помнить: вырезы на определенных местах делают на них акцент, и если у вас широкие плечи и узкие бедра, эти особенности станут более заметны.

Стилисты советуют в любые, так сказать, девочковые наряды вносить нотки мужественности. Берем струящееся платье, разбавляем колготками в сеточку и грубыми ботинками – образ становится более интересным, и его хочется рассматривать.

Как на пуантах

Если говорить об обуви, к счастью прекрасной половины человечества, в моду вошел невысокий каблук. Он особенно актуален в сочетании с острым носком и прекрасно сочетается как с платьями, так и с брюками. Но следует учитывать: остроносая обувь на низком ходу визуально увеличивает размер ноги.

Актуальны всяческие завязки и ленточки на лодыжках, напоминающие о балетных пуантах. Также в моде пряжки и крупные банты на обуви в стиле Марии Антуанетты. Подобные туфельки или босоножки можно сделать акцентом летнего образа, при этом всю остальную одежду выбрать максимально нейтральную.

На всех показах по подиуму шествовали модели в мюлях – это такие лоферы без задников, напоминающие домашние тапочки. Могут быть на каблуке и без, с открытым носком или закрытым. Подобная

обувь пришла из мужского гардероба. Еще Людовики XIV, XV и XVI носили мюли, наверное, не подозревая даже, что они так называются.

Напоследок отправимся на самый верх и вспомним о трендах на головные уборы. Этим летом актуальны ковбойские шляпы и спортивные кепки. Никогда не выходят из моды соломенные шляпы – как с широкими полями, так и котелки. Они одинаково удачно дополняют и летящие платья, и джинсу.

Как же внедрить модные тенденции в повседневную жизнь? Когда времени немного, хочется выглядеть ярко, при этом не создавая впечатления чрезмерной нарядности. Возьмем, к примеру, тренд на насыщенные цвета. Достаем из шкафа блузу или топ сочного оттенка. Такая одежда самодостаточна и не требует кричащих дополнений. Яркий оттенок блузы балансируем спокойными аксессуарами и нейтральным низом – свободными или облегающими джинсами без деталей. Чтобы образ стал более интересным, заправляем блузу. Если душа требует яркой помады или лака для ногтей – пожалуйста. Привлекать внимание к себе нужно грамотно, чтобы окружающие видели человека, а не модные вещи.

Наша справка

МОДНЫЕ ЛЕТНИЕ УКЛАДКИ:

▪ тренд на прически в стиле 60–70-х – легкая челка, начес у корней, локоны и много лака

▪ в моде натуральные кучеряшки. Кому не повезло, можно завивать, главное, чтобы выглядело натурально. Для этого не должно быть большого объема у корней и слишком крупных локонов

▪ боковой пробор создает видимость прически при минимуме усилий

▪ модницам следует обратить внимание на низкие хвостики и дульки, закрепленные сбоку

▪ на показах популярен был эффект мокрых, можно даже сказать, зализанных волос. Впрочем, такая укладка мало кому идет, особенно девушкам с круглым лицом.

Теги  Мода Одежда
Автор текста: Екатерина Банковская

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