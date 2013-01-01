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00:00 / Социум / здоровье  

Суставный сбой

В мире нет ничего вечного, и суставы человека не являются исключением из этого правила

В любом возрасте

Болят колени, а суставы увеличились в размерах или начали деформироваться? Ходьба вызывает сложности и боль? Все это может свидетельствовать о наличии такого заболевания, как артрит.

– Артрит – это недуг, от которого страдают тысячи людей по всему миру, – поясняет врач-ревматолог Элеонора Калашникова. – Свое название болезнь получила от слова athron, что на греческом означает «сустав». Говоря об артрите, медики подразумевают целый ряд заболеваний, имеющих общие особенности. По данным Минздрава РФ, артритом болеет каждый сотый житель нашей страны. Причем болезнь суставов поражает любые возрастные категории. Не зависит артрит и от пола человека. Такое отсутствие рамок делает заболевание настоящей проблемой для современного общества.

Первые упоминания о признаках артрита и его лечении датируются периодом жизни и деятельности Гиппократа. Впрочем, до сих пор причины появления заболевания изучены медиками лишь частично.

По мнению ученых, наиболее вероятная причина, по которой может развиться артрит, – генетическая предрасположенность. Вторая причина – патологии лимфоузлов. Третья причина развития артрита – осложнения после перенесенных инфекционных болезней. Абсолютным лидером среди них являются грипп и ОРЗ. Согласно статистике, в 40 процентах случаев артриты возникают именно вследствие ранее перенесенного заболевания.

Эмоциональная встряска

Для кого-то может показаться странным, но эмоциональный стресс тоже может явиться причиной развития артрита в любом возрасте.

– Бывает и так, способствующий появлению артритов эмоциональный стресс происходит без видимых на то причин, то есть критическая ситуация вроде бы отсутствует, – говорит ревматолог. – Однако впоследствии человек все же заболевает. Это может говорить о том, что он в течение довольно длительного периода подвергался незначительным, но регулярным угнетениям, например, со стороны членов семьи или начальства на работе. При этом жертва сдерживает себя, маскирует раздражительность, но эмоционально сильно страдает. В подобных ситуациях стресс становится миной замедленного действия для возникновения заболевания.

Синдром перчаток

Основные клинические проявления артрита – опухоль и боль. Подобные проблемы говорят о том, что поражена хрящевая ткань, что сопровождается изменениями суставной капсулы. При этом человек испытывает сильные болевые ощущения. Для болезни типична скованность в суставах после пробуждения, особенно это чувствуется в кистях рук. Такое ощущение в медицине носит название «синдром перчаток».

Проявить себя артрит может в разных случаях по-разному, порой воспалением челюсти, а иногда воспалением позвонков.

Общее состояние организма в этот момент неважное, появляются признаки воспаления, озноб, повышается температура тела.

Заболевание молодеет

Причин развития артрита очень много. Наиболее распространенные из них: неправильное питание, для которого характерен недостаток витаминов, нарушение обмена веществ в организме пациента, употребление алкоголя, курение, неблагоприятная экологическая обстановка, проблемы кровоснабжения.

Для артрита типичен целый ряд симптомов, и прежде всего это боли в суставах в ночной период. Если человек среди ночи просыпается от сильной боли, он должен немедленно обратиться к врачу. Подобное состояние сигнализирует о тяжелой степени заболевания артритом.

Специалисты отмечают, что большая часть болеющих – люди, которым больше 65 лет. Однако заболевание молодеет. Поэтому нельзя игнорировать начальные признаки артрита.

Артрит может поражать не только пальцы, но и суставы – локтевые, коленные, голеностопные, тазобедренные, а также позвоночник. Известно более 100 ревматоидных патологий. Кроме того, артрит приводит к нарушениям в работе сердца, печени и почек, иногда даже вызывая угрозу жизни человека.

Лечение артрита во многом зависит от степени тяжести. Чем быстрее больной обратится к специалисту-ревматологу при первых признаках заболевания, тем благоприятнее прогноз.

Жар и холод

По словам врача, способы лечения артрита условно можно поделить на три группы: медикаментозное, немедикаментозное и лечение народными средствами. Последнее целесообразно при легких формах и на заключительных медикаментозных этапах. К вспомогательным процедурам относятся ударно-волновая терапия, ультразвук, грязелечение, массаж, магнитотерапия, лечебная гимнастика.

Народные средства лечения артритов включают в себя соленые горячие ванны, горячий душ, терапию холодом.

Соленые горячие ванны – самый эффективный из всех ныне известных немедикаментозных способов лечения артрита. В ванну с теплой водой высыпают полный стакан соли и хорошо размешивают. Больной ложится в этот соляной раствор.

Обыкновенный горячий душ тоже довольно эффективный метод лечения артрита. Лечение холодом – разумное решение в том случае, когда горячие процедуры не приносят облегчения, а лишь усиливают боль. Нужно просто один раз в день прикладывать к очагу боли на 15 минут пакет со льдом.

Выбирайте для себя подходящий вариант. Но помните – лечение должно проходить под строгим наблюдением врача. Соблюдайте все рекомендации и будьте здоровы!

Теги  Здоровье
Автор текста: Татьяна Егорова

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