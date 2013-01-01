На Сахалине водитель скрылся с места ДТП, оставив на качелях госномер

Во дворе многоквартирного дома в селе Краснополье Углегорского района произошло ДТП. Неизвестный водитель серьёзно помял качели, которые установили этой весной.

Как сообщают «Углегорские новости» со ссылкой на жительницу дома №5 на улице Чуднова, повреждение так называемой малой игровой формы люди обнаружили утром 13 июня по дороге на работу. Рядом с погнутыми качелями валялся госномер машины: видимо, незадачливый водитель так спешил покинуть место аварии, что не заметил потери.

Судя по характеру вмятин на стойках сооружения, автомобиль двигался с большой скоростью: игровая конструкция выступила в роли амортизатора, погасив силу удара. Если бы машину не остановили качели, она врезалась бы в стоящую дальше массивную горку. Тогда авария могла бы закончиться плачевно и для седоков авто.

Возмущённые жильцы решили обратиться в полицию. Выяснить, кто повредил общее имущество, оказалось нетрудно — в селе все друг друга знают. Тем более что в тот же день во двор пришёл мужчина, который отремонтировал качели. По словам собеседницы, это был сожитель виновницы ДТП, которая на момент происшествия находилась в нетрезвом состоянии.

На этом история не закончилась. Вскоре во двор явились двое «друзей» горе-водителя, рассказывают жильцы дома. Угрожая, они потребовали оставленный на месте ДТП госномер и забрали его. Возможно, точку в этом деревенском детективе поставит проверка, которую по заявлению жильцов должны провести сотрудники ОМВД по Углегорскому району.