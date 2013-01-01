Сахалинцев приглашают на бесплатные занятия скандинавской ходьбой

Сахалинцам предлагают бесплатно воспользоваться инвентарем для занятий скандинавской ходьбой.

В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 09:00 до 21:00.

- Мы специально выбрали удобное время для населения. После работы можно прийти и походить в свое удовольствие. Инвентарь вам выдадут при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При скандинавской ходьбе каждый самостоятельно выбирает километраж, доступный именно ему. Ходить можно на лыжероллерной трассе и по дороге на водохранилище, - рассказал директор школы зимних видов спорта олимпийского резерва Андрей Яковлев.

Скандинавскую ходьбу еще называют северной. Она родилась в Финляндии несколько десятилетий назад, а сейчас ею занимаются миллионы людей по всему миру. Социальный проект в области стартовал в прошлом году, но у него уже появились свои поклонники.

Спортивная ходьба доступна людям любого возраста и уровня физической подготовленности. Нет никаких противопоказаний. Она особенно полезна для людей старшего возраста, а молодежи она позволит сохранить стройную фигуру. Занятия могут проходить на открытом воздухе в любое время года во дворе, на улицах, в парке, лесу и т. д.

По мнению специалистов, оптимальным считаются 2-3 прогулки в неделю в течение не менее 30 минут. Скандинавская ходьба с палками не требует больших затрат времени и денег, но активизирует около 90% всех мышц нашего тела, стимулирует развитие мышц плечевого пояса, спины, ног, улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы, нормализует кровяное давление.